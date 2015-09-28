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التعليم العالى: دعم البحث العلمى وشباب الباحثين على رأس أولويات الحكومة

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التعليم العالى: دعم البحث العلمى وشباب الباحثين على رأس أولويات الحكومة التعليم العالى: دعم البحث العلمى وشباب الباحثين على رأس أولويات الحكومة
افتتح الدكتور أشرف الشيحى وزير التعليم العالى والبحث العلمى صباح اليوم الاثنين فعاليات ورشة العمل الدولية التى نظمتها مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية بمكتبة الإسكندرية تحت عنوان (التخطيط وإدارة المدن العلمية والتكنولوجية)، بحضور الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى والدكتور عصام خميس رئيس مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية وعدد من الوزراء السابقين للتعليم العالى والبحث العلمي بالإضافة إلى مشاركة عدد من رؤساء الجامعات المصرية والمراكز البحثية ونخبة من خبراء منظمة وديان العلوم والتكنولوجيا (W.T.A).

وأكد الوزير أن تضع البحث العلمى على رأس أولوياتها خلال المرحلة الحالية من خلال دعم شباب الباحثين وتطبيق الاختراعات القابلة للتنفيذ بما ينعكس إيجابيا على تطوير منظومة البحث العلمى فى .

وأشار الدكتور الشيحى إلى أن الهدف من دمج وزارتى التعليم العالى والبحث العلمى هو تحقيق التكامل والترابط بينهما والدليل على ذلك أنه فى أول يوم للدراسة الجامعية يتم افتتاح حدث علمى هام فى البحث العلمى.

وأضاف الوزير أن هناك خطة استراتيجية تم صياغتها مع قيادات وزارتى التعليم العالى والبحث العلمى فى شكل جداول زمنية تهدف إلى تكامل وتطوير منظومتى التعليم العالى والبحث العلمى بشكل يخدم خطط وبرامج التنمية القومية فى مصر.

وأعرب الوزير عن أمله فى زيادة ميزانية البحث العلمى من خلال اجتذاب استثمارات كبيرة يتم ضخها فى مشروعات البحث العلمى، وكذلك اختيار الأسلوب الأمثل للربط بين احتياجات الصناعة والبحث العلمى والخطوات القابلة لتطوير العلاقة بين الطرفين لتلبية هذه الاحتياجات ومواكبة التطور العلمى فى جميع المجالات.

جدير بالذكر أن ورشة العمل تهدف إلى إقامة المنطقة الاستثمارية بمدينة الأبحاث العلمية لتكون أول وادى للعلوم والتكنولوجيا يقام داخل أحد المراكز البحثية المصرية، كما تهدف إلى الاستفادة من إدارة وتصميم وتخطيط وديان العلوم وعرض تجربة كوريا الناجحة فى هذا النوع من الربط بين البحث العلمى والصناعة و تبنى الأفكار والإبداعات وتحويلها إلى صناعات وتسويقها.

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مصر 365

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