التعليم العالى: دعم البحث العلمى وشباب الباحثين على رأس أولويات الحكومة

وأكد الوزير أن الحكومة تضع البحث العلمى على رأس أولوياتها خلال المرحلة الحالية من خلال دعم شباب الباحثين وتطبيق الاختراعات القابلة للتنفيذ بما ينعكس إيجابيا على تطوير منظومة البحث العلمى فى مصر.
وأشار الدكتور الشيحى إلى أن الهدف من دمج وزارتى التعليم العالى والبحث العلمى هو تحقيق التكامل والترابط بينهما والدليل على ذلك أنه فى أول يوم للدراسة الجامعية يتم افتتاح حدث علمى هام فى البحث العلمى.
وأضاف الوزير أن هناك خطة استراتيجية تم صياغتها مع قيادات وزارتى التعليم العالى والبحث العلمى فى شكل جداول زمنية تهدف إلى تكامل وتطوير منظومتى التعليم العالى والبحث العلمى بشكل يخدم خطط وبرامج التنمية القومية فى مصر.
وأعرب الوزير عن أمله فى زيادة ميزانية البحث العلمى من خلال اجتذاب استثمارات كبيرة يتم ضخها فى مشروعات البحث العلمى، وكذلك اختيار الأسلوب الأمثل للربط بين احتياجات الصناعة والبحث العلمى والخطوات القابلة لتطوير العلاقة بين الطرفين لتلبية هذه الاحتياجات ومواكبة التطور العلمى فى جميع المجالات.
جدير بالذكر أن ورشة العمل تهدف إلى إقامة المنطقة الاستثمارية بمدينة الأبحاث العلمية لتكون أول وادى للعلوم والتكنولوجيا يقام داخل أحد المراكز البحثية المصرية، كما تهدف إلى الاستفادة من إدارة وتصميم وتخطيط وديان العلوم وعرض تجربة كوريا الناجحة فى هذا النوع من الربط بين البحث العلمى والصناعة و تبنى الأفكار والإبداعات وتحويلها إلى صناعات وتسويقها.