بالفيديو والصور.. مأدبة غداء تجمع "أوباما" و"بوتين" بالأمم المتحدة

أقام الأمين العام للأمم المتحدة، بان كى مون، مأدبة غداء للجمع بيت الرئيس الأمريكى، بارك أوباما، ونظيره الروسى فلاديمير بوتين، بعد إلقاء كلمتهما بالجمعية العامة للأمم المتحدة فى دورتها الــ 70 بنيويورك.

وتحدث الرئيس الأمريكى، اليوم الاثنين، أمم الجمعية العامة للأمم المتحدة، عن الأزمة السورية والأعمال الإرهابية التى تشهدها دول العالم.

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