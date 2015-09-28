الأزهر الشريف يدين إقامة معرض للرسوم المسيئة للنبى فى الدنمارك

أعرب الأزهر الشريف وإمامه الأكبر الدكتور أحمد الطيب، استنكاره الشديد لإقامة ما يسمى بـ"حركة أوقفوا أسلمة الدانمارك" معرضا للرسوم المسيئة للنبى صلى الله عليه وسلم، فى العاصمة الدنماركية كوبنهاجن.

وأكد الأزهر الشريف فى بيان أن مثل هذه الممارسات من شأنها تأجيج مشاعر الكراهية بما تمثله من استفزاز للمسلمين حول العالم، فضلا عن كونها تتنافى مع قيم الاحترام المتبادل والتعايش السلمى المشترك.

وشدد الأزهر الشريف على رفضه لهذه الرسوم العنصرية البغيضة التى تحول دون اندماج المسلمين فى المجتمعات الغربية، مطالبا المجتمع الدولى بضرورة إدانة هذه الأعمال الاستفزازية والتى لا تقل فى خطورتها عما تقوم به بعض الجماعات الإرهابية من تهديد للسلم العالمى.