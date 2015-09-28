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عمرو موسى: تعديل الدستور ليس أمرا مستحيلا ولكنه غير مناسب الآن

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عمرو موسى: تعديل الدستور ليس أمرا مستحيلا ولكنه غير مناسب الآن عمرو موسى: تعديل الدستور ليس أمرا مستحيلا ولكنه غير مناسب الآن
قال عمرو موسى أمين عام جامعة الدول العربية الاسبق، إن تعديل الدستور ليس أمراً مستحيلاً ولكن ليس وقته الآن، لافتاً إلى أن قرار الرئيس السيسى بالإفراج عن الشباب صائب جداً وتوقيته مناسب للغاية.

وأوضح موسى لبرنامج "الحياة اليوم"، على فضائية "الحياة"، أن الانتخابات البرلمانية التى ستعقد خلال أيام هى الاستحقاق الثالث الذى سيؤكد عودة الدولة والاستقرار فى مصرن مطالباً القوى السياسية فى بإفساح المجال لإنهاء الانتخابات البرلمانية وانعقاد البرلمان.

وأضاف أن القضية الفلسطينية لم تطرح فى هذه اجتماعات الأمم المتحدة وتقدمت عليها المشاكل الإقليمية وعلى رأسها الأوضاع فى سوريا وليبيا واليمن، لافتاً إلى أن العالم يبدأ النقاش حول مشاكل الشرق الأوسط بسبب تصاعد تدفق اللاجئين على أوروبا.

وأشار موسى إلى أن الإرهاب ليس الموضوع الأول فى مناقشات الجمعية العامة للأمم المتحدة، مؤكداً أن حضور الرئيس السيسى الجمعية العامة للأمم المتحدة يعيد مصر لدورها الدولى الفعال وفى منطقة الشرق الأوسط.


>- حزب المؤتمر: تعديل الدستور الآن غير مقبول ولابد من انتظار انعقاد البرلمان

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مصر 365

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