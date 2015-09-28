استبعاد مدير مدرسة ثانوية بالفيوم عن العمل بسبب الإهمال

قرر المستشار وائل مكرم محافظ الفيوم استبعاد مدير مدرسة جمال عبد الناصر الثانوية عن العمل ونقله لأخرى بعد ملاحظة المحافظ ورئيس قطاع التعليم العام بعض الإهمال بالمدرسة أثناء جولتهما التفقدية على مدارس المحافظة اليوم.

وقال محمود أبو الغيط وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم إنه تم تعيين محمود أبو جليل مديرًا للمدرسة كما قرر المحافظ تشكيل لجنة خاصة لتسجيل التلاميذ الذين تم قبول ملفاتهم وسدادهم المصروفات للالتحاق بفصول التجريبي بسنهور بمدرسة شنهور الابتدائية.

كما قرر المحافظ تشكيل لجنة للتحقيق في قيام مدرسة بمدينة الفيوم السماح للطلاب بالانصراف في التاسعة صباحًا ومطالبتهم للطلاب بالعودة يوم الأربعاء.