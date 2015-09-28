استبعاد مديرى مدرستين بالبحيرة والتحقيق مع 4 آخرين لعدم الانضباط

قرر محافظ البحيرة استبعاد وإحالة عدد من مديرى المدارس للتحقيق للإهمال الشديد وعدم نظافة الفصول، وعدم الانتهاء من أعمال النظافة البسيطة، وذلك مع بداية العام الدراسى الجديد.

وأكد محافظ البحيرة فى تصريحاتٍ صحفية إحالة مدير مدرسة السيدة زينب الابتدائية بدمنهور للتحقيق لعدم الانتهاء من أعمال الصيانة وعدم نظافة الفصول، وإحالة مدير مدرسة أحمد عرابى الابتدائية بدمنهور للتحقيق لعدم تواجده بالمدرسة ووجود أعداد كبيرة من أولياء الأمور داخل الفصول وفناء المدرسة.

وشمل القرار أيضا إحالة مدير مدرسة الرضوان الابتدائية بدمنهور للتحقيق لعدم الانتهاء من أعمال الصيانة ووجود تراكمات ومخلفات بناء خاصة بأعمال الصيانة داخل فناء المدرسة، حيث وجه الأبنية التعليمية بسرعة الانتهاء من أعمال الصيانة خلال أسبوع، كما تم إحالة مدير مدرسة أبو حمص الثانوية الصناعية للتحقيق لعدم جاهزية المدرسة للعام الدراسى الجديد.

واستبعد محافظ البحيرة مدير مدرسة محمد عيسى موسى الإعدادية بنين بكوم حمادة لتدنى مستوى النظافة بالمدرسة والإهمال فى تنفيذ أعمال الصيانة البسيطة لأثاث المدرسة وكذلك استبعاد مدير مدرسة ناصر الثانوية بنين بكوم حمادة للإهمال الإدارى وعدم الانضباط والنظافة داخل المدرسة.