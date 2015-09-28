إحالة 10 معلمين بمدرسة ابتدائية و"موجهى إعدادية" للتحقيق لعدم التوقيع

أكد نبوى محمد على وكيل وزارة التربية والتعليم ببنى سويف إحالة 10 معلمين بمدرسة النويرة الإبتدائية التابعة لإدارة مركز إهناسيا للتحقيق بمعرفة الشئون القانونية لعدم توقيعهم فى دفتر الحضور، وكذلك عدد من موجهي المواد الدراسية ومتابعي مدرسة الصفا الإعدادية بنات بمدينة بني سويف، لعدم توقيعهم في خانة الانصراف بدفتر الزيارات على مدى شهرين، وتم فتح دفاتر جديدة بعد التحفظ على القديمة.

وأضاف نبوى فى تصريحات اليوم الاثنين، أن ذلك جاء خلال تفقده عدد من مدارس إدارتي إهناسيا وبني سويف من بينها النويرة الابتدائية والصفا والحديثة الإعدادية وسان مارك الخاصة للغات، للاطمئنان على سير العمل والنظافة وتوزيع الكتب على الطلاب.