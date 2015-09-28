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ضبط 270 مخالفة تموينية خلال عيد الأضحى بالإسكندرية

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ضبط 270 مخالفة تموينية خلال عيد الأضحى بالإسكندرية ضبط 270 مخالفة تموينية خلال عيد الأضحى بالإسكندرية
قال مبارك عبد الرحمن وكيل وزارة بالإسكندرية ، لـ"اليوم السابع"، إن المديرية ضبطت 270 مخالفة خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

وأوضح مبارك عبد الرحمن أن المديرية شنت عدة حملات تفتيشية للتأكد من ضبط الأسعار، وتوافر السلع، وشملت المخالفات عدم وجود إعلان للأسعار وعدم وجود شهادات صحية بمحلات الأغذية على رأس قائمة المخالفات بإجمالى 86 للأولى و 85 للثانية ، يليها 40 مخالفة محلات بدون ترخيص ، و33 مخالفة فى البوتاجاز و بيع السلع بأزيد من السعر.

وأشار عبد الرحمن إلى أن حى المنتزه جاء فى مقدمة الأحياء التى شملت المخالفات ، بواقع 37 مخالفة ، يليه حى العجمى بـ33 مخالفة ، ثم حى العامرية بإجمالى 20 مخالفة.

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مصر 365

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