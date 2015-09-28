إزالة 133 لافتة انتخابية ودعاية بحى المنتزه شرق الإسكندرية

شن حى ثان المنتزه حملة لإزالة لإشغالات الطريق، بناءً على تعليمات اللواء عادل سلامة رئيس الحي وبرئاسة جلال معوض معاون رئيس الحي للإزالات، ووحدة الازالة والتحفظ، وإدارة اشغال الطريق، والإيرادات.

وأسفرت الحملة عن إزالة 133 لافتة إعلانية غير قانونية من نطاق الحي ما بين لوحات دعاية انتخابية، ولوحات دعاية لشركات ومؤسسات، ولوحات دعاية لوحدات سكنية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتحرير محاضر مخالفات بقيمة 13 ألفا و300 جنيه جنيه، وذلك في إطار الجهود التي يبذلها حي ثان المنتزه للقضاء على ظاهرة الاشغالات بنطاق الحي ومحاولة لإستعادة مدينة الإسكندرية لمظهرها الحضارى.

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