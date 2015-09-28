تحذير المتقاعسين عن إنهاء صيانة مدارس الإسكندرية بالإحالة للنيابة الإدارية

شددت الدكتورة سعاد الخولى نائب محافظ الإسكندرية، على مسئولى هيئة الأبنية التعليمية بسرعة الانتهاء من أعمال الصيانة والترميم لبعض المدارس التى لم تنتهِ من الأعمال وحذرت بإحالة المسئول عن التأخيرإلى النيابة الإدارية والنيابة العامة .

جاء ذلك خلال جولة تفقدية قامت بها اليوم لعدد من مدارس الإسكندرية وذلك فى إطار تفقد حالة العملية التعليمية وبدء العام الدراسى الجديد.

وشملت الجولة زيارة مدارس "عمار بن ياسر الابتدائية ، والدخيلة الابتدائية ، والعجمى الثانوية بنات، ومحمد على المسيرى الإعدادية بنات" بنطاق حى العجمى ومدرسة الحرية قرية آل مسعود ، ومدرسة غرب الطريق قرية الكيلو 45 بنطاق حى العامرية.