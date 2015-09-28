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وزير السياحة يغادر إلى الأقصر اليوم لعقد عدة لقاءات مهنية لبحث مشكلات القطاع

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وزير السياحة يغادر إلى الأقصر اليوم لعقد عدة لقاءات مهنية لبحث مشكلات القطاع وزير السياحة يغادر إلى الأقصر اليوم لعقد عدة لقاءات مهنية لبحث مشكلات القطاع

وزير السياحة – هشام زعزوع

يغادر وزير السياحة الدكتورهشام زعزوع مساء اليـوم الأحد القاهرة متوجها الي الأقصر ؛ وذلك في زيارة يستهلها بلقاءمع السيد محافظ الأقصر الدكتورمحمد بدر ، حيث ياتي ذلك في اطار اهتمام الوزارة بمحافظة الاقصر التي عانت كثيرا خلال الأربع سنوات الماضية.

ومن المقرر أيضا أن تتضمن الزيارة مشاركة وزير السياحة فى احتفالية الأوبت وعقد لقاءات إعلامية مع وسائل الإعلام والصحافة المختلفة، كما سيقوم أيضا بعقد عدة لقاءات مع أصحاب الفنادق العائمة والثابتة وأصحاب الشركات السياحية وممثلي اتحاد الغرف السياحية،هذا الي جانب عقد عدة لقاءات مع رؤساء مدينة الأقصر والقرنة وأصحاب البازارات السياحية والمرشدين السياحيين وذلك لبحث المشكلات التى يعانى منها القطاع السياحى بالأقصر.

كما ستتضمن الزيارة اجراء عدة جولات تفقدية لمعبد الأقصر ومعبد الكرنك والمرسي السياحي بالأقصر،ذلك بالإضافة الي مدينة القرنة.

 

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