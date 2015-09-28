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السيسي لـ” CNN”: حل الدولتين الفلسطينية و الإسرائيلية سيكون له تبعات إيجابية

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السيسي لـ” CNN”: حل الدولتين الفلسطينية و الإسرائيلية سيكون له تبعات إيجابية السيسي لـ” CNN”: حل الدولتين الفلسطينية و الإسرائيلية سيكون له تبعات إيجابية

الرئيس السسي خلال حواره مع قناة السي ان ان

 

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى أنه يجب على العالم أن يواجه الفكر المتطرف الذى يمثله تنظيم” داعش” الإرهابى ، مؤكدا أن تبذل كل ما فى وسعها من  الجهود لأجل التغلب على تنظيم “داعش” الإرهابي ، ليس فقط بالعمل الأمني، وإنما أيضاً بتجديد الخطاب الديني .

وأضاف السيسى فى حوار مع ” CNN ” أن هذه المواجهة مع التنظيم الإرهابي ستحتاج إلى وقت كبير، ليس فى مصر فقط، وإنما فى العالم أجمع. و أضاف ان مصر لديها علاقات استراتيجية مع الولايات المتحدة .

وتحدث   بخصوص القضية الفلسطينية بأن  سيكون لحل الدولتين تبعات ايجابية  دولة اسرائيلية و دولة فلسطينية  عند حدود  1967 و عاصمتها القدس الشرقية .

وقال إن و الإمارات لديهم قلقاً من البرنامج النووي الإيراني من حصول إيران علي السلاح النووي  لكن مصر لا تفكر بهذه الطريقة.
> و تطرق السيسي للحديث عن حرية الصحافة بقوله : ’’ أود التأكيد على أن حرية الصحافة مصونة في مصر و لم يحدث أن تُقمع أي وسائل إعلامية سواء مؤسسة أو صحفي .

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