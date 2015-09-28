السيسي لـ” CNN”: حل الدولتين الفلسطينية و الإسرائيلية سيكون له تبعات إيجابية

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى أنه يجب على العالم أن يواجه الفكر المتطرف الذى يمثله تنظيم” داعش” الإرهابى ، مؤكدا أن مصر تبذل كل ما فى وسعها من الجهود لأجل التغلب على تنظيم “داعش” الإرهابي ، ليس فقط بالعمل الأمني، وإنما أيضاً بتجديد الخطاب الديني .

وأضاف السيسى فى حوار مع شبكة ” CNN ” الإخبارية أن هذه المواجهة مع التنظيم الإرهابي ستحتاج إلى وقت كبير، ليس فى مصر فقط، وإنما فى العالم أجمع. و أضاف ان مصر لديها علاقات استراتيجية مع الولايات المتحدة .

وتحدث السيسي بخصوص القضية الفلسطينية بأن سيكون لحل الدولتين تبعات ايجابية دولة اسرائيلية و دولة فلسطينية عند حدود 1967 و عاصمتها القدس الشرقية .

وقال إن السعودية و الإمارات لديهم قلقاً من البرنامج النووي الإيراني من حصول إيران علي السلاح النووي لكن مصر لا تفكر بهذه الطريقة.

> و تطرق السيسي للحديث عن حرية الصحافة بقوله : ’’ أود التأكيد على أن حرية الصحافة مصونة في مصر و لم يحدث أن تُقمع أي وسائل إعلامية سواء مؤسسة أو صحفي .