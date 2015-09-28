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بالصور.. القمامة تحاصر مدارس الدقهلية في أول يوم دراسة

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بالصور.. القمامة تحاصر مدارس الدقهلية في أول يوم دراسة بالصور.. القمامة تحاصر مدارس الدقهلية في أول يوم دراسة

حاصرت أكوام من القمامة، أسوار مختلف المدارس بنطاق محافظة الدقهلية، وسط غضب واستياء شديد بين أولياء الأمور والطلبة.

وطالب عدد من أولياء الأمور بسرعة القضاء على تلك الظاهرة وجمع القمامة بصفة مستمرة، وذلك حفاظًا على صحة أبناءهم الذين يحيط بهم خطر الإصابة بالأمراض وزيادة نسبة الخطورة مع بدايات فصل الشتاء الذي تعاني فيه مدارس المحافظة من انتشار أمراض الجديري المائي كل عام بين الطلبة والطالبات.

ويأتى ذلك بالتزامن مع تصريحات المحاسب حسام الدين إمام محافظ الدقهلية بجاهزية المدارس لاستقبال العام الدراسى الجديد.

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