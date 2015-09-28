أخبار عاجلة

أسعار اللحوم والدواجن والأسماك.. اليوم السبت -
«الزراعة» تنظم ورشة تدريبية لتعزيز الأمن الغذائي -
8 الصبح - السفير هاني خلاف : أستغرب من "الشماتة" الظاهرة من المعارضة السورية بعد الضربة الأمريكية -
السيسي يلتقي وفدا من الكونجرس في «الاتحادية» -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم -
8 الصبح - السفير هاني خلاف يكشف رد فعل الدول الأجنبية والعربية على الضربة الأمريكية فى سوريا -
8 الصبح - رأي السفير هاني خلاف فى الضربة الأمريكية للقاعدة الجوية التابعة لجيش بشار فى سوريا -
8 الصبح - "مطبخ سليمان" ... مطبخ متنقل لبيع "الكبدة والسجق" على الطريقة الأسكندرانية -
وزير الرياضة: دوري أبطال العرب سيشهد حضورا جماهيريا بنسبة 75% -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

الإعدام لـ3 "إخوان" والسجن المشدد لـ68 متهما بأحداث مكتبة الإسكندرية

Google+ Print
الإعدام لـ3 "إخوان" والسجن المشدد لـ68 متهما بأحداث مكتبة الإسكندرية الإعدام لـ3 "إخوان" والسجن المشدد لـ68 متهما بأحداث مكتبة الإسكندرية
قضت محكمة جنايات الإسكندرية، مساء اليوم برئاسة المستشار جمال جمعة، بالإعدام على 3 من المنتمين لجماعة الإخوان والسجن المشدد لـ68 آخرين منهم 25 "مؤبد "- بينهم 4 غيابياً - و21 بالسجن 15 سنة، و22 بالسجن 10 سنوات على خلفية اتهامهم بالتورط فى أحداث العنف بمحيط مكتبة الإسكندرية.

وتعود وقائع القضية إلى أغسطس 2013، عندما اندلعت أحداث عنف أمام مكتبة الإسكندرية، وأسفرت عن مصرع النقيب حسام السيد بهى السيد، من قوة الإدارة العامة للأمن المركزى، متأثرا بإصابته بطلقين ناريين فى البطن، والمجند فاروق أحمد عبد الله، من قوة الإدارة العامة للأمن المركزى، متأثرا بإصابته بطلق فى البطن، وإصابة 5 من الضباط، و12 فردا، و19 مجندا، ومقتل 13 آخرين.

ووجهت نيابة شرق الإسكندرية برئاسة المستشار وائل مهنا للمتهمين ارتكاب جرائم القتل العمد تنفيذًا لغرض إرهابى والشروع فيه ومقاومة السلطة ومحاولة احتلال مبانٍ حكومية بالقوة، بالإضافة إلى تخريب مقر المجلس الشعبى المحلى بوسط المدينة، وقسم شرطة باب شرق ونقطتى الشاطبى والإبراهيمية وكنيسة مار جرجس ومكتب مرور الجامعة وعربة ترام وماكينة صراف آلى وسيارتين ومدرعتى شرطة وسيارة إسعاف وتعطيل المواصلات والسرقة بالإكراه وإتلاف مقهى و6 سيارات خاصة بالمواطنين وحيازة الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365