شارك فى كتابة الجزء الثانى من فيلم "دولاب البنات"

يفتح "اليوم السابع" و"7TV" الباب أمام قراءه للمشاركة فى كتابة الجزء الثانى من فيلم "دولاب البنات" من خلال إرسال مشاريع تخيلية للمشهد الثانى لكل بطلة من البطلات الأربع اللاتى رصد الفيلم معاناتهن مع قهر المجتمع، وسطوة الرجل الشرقى.

ويطرح "اليوم السابع" و"7TV" على جمهور قراءه، خاصة المهتمين بالأعمال الدرامية والكتابة مجموعة من الأسئلة يمكن من خلالها المشاركة فى كتابة ثانى أجزاء "دولاب البنات"، وهى:

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ـ ماذا ستفعل الطفلة بعد خروجها إلى الشارع بالحجاب ؟

>ـ ما تأثير اعتداء الأخ على شقيقته الشابة ؟

>ـ ما رد فعل الزوجة المحجبة على إرغامها على ملابس بعينها ؟

>ـ ما رد فعل الابنة الشابة على سلوك أمها العنيف بسبب تحفظها على ملابسها ؟

شارك فى كتابه الجزء الثانى لـ"دولاب البنات"، وأطلعنا على رأيك فى العمل..

"دولاب البنات" أول فيلم تفاعلى قصير من إنتاج 7tv.. يروى قصص 4 فتيات مع عادات المجتمع.. ويتساءل: "شايفة نفسك مين من بطلات الفيلم".. ويطالب المشاهدين بالمشاركة فى كتابة الجزء الثانى

شارك بالرأى.. أنتِ مين من بطلات فيلم "دولاب البنات"