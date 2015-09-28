رئيسا قبرص وبيلاروسيا يشيدان بالاستقرار الأمنى والتقدم الاقتصادى فى مصر

>واصل الرئيس عبد الفتاح السيسى، لقاءاته الثنائية على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث شهد اليوم نشاطا مكثفا للرئيس استهله بلقاء الرئيس القبرصى "نيكوس أنستاسيادس"، وتلاه لقاء آخر مع رئيس بيلاروسيا "الكسندر لوكاشينكو".

وقال السفير علاء يوسف المتحدث الرسمى باِسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس القبرصى أكد على عمق العلاقات الثنائية التى تجمع بين البلدين، وقدم التهنئة للسيد الرئيس على اكتشاف حقل الغاز الجديد فى المياه الإقليمية المصرية، منوها إلى الآفاق الواعدة التى يوفرها للتعاون بين البلدين فى مجال الطاقة.

وأضاف المتحدث الرسمى أن الرئيس أشاد بالعلاقات التاريخية الوثيقة التى تجمع بين البلدين وبالمواقف القبرصية الداعمة للموقف المصرى داخل الأطر والمحافل الدولية. كما وجه له الرئيس الشكر على دعم بلاده لحصول مصر على عضوية مجلس الأمن لعامى 2016-2017.

وعلى الصعيد الإقليمى، أكد الرئيس القبرصى دعم بلاده لتسوية القضية الفلسطينية، مستعرضاً جهودها فى هذا الصدد، ومشيراً إلى جولته المرتقبة إلى المنطقة فى نوفمبر المقبل والتى ستشمل كلاً من الأردن وفلسطين.

وأوضح السفير علاء يوسف أن الرئيس رحب بالجهود القبرصية المبذولة فى هذا الصدد، مؤكداً على أهمية التوصل إلى حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية، وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأكد الرئيس القبرصى على أهمية مواصلة التشاور والتنسيق بين بلاده وكل من مصر واليونان فى إطار آلية القمة الثلاثية. وفى هذا السياق، أكد السيد الرئيس على أهمية الحفاظ على دورية انعقاد القمة الثلاثية والبناء على الزخم الذى ينتج عنها لتعزيز العلاقات بين الدول الثلاث، وكذا لتحقيق مزيد من التعاون والتقدم فى منطقة شرق المتوسط.

ومن جانب آخر، قال السفير علاء يوسف، إن الرئيس أشاد بمواقف بيلاروسيا الداعمة لمصر ولخيارات شعبها الحرة وإرادته المستقلة التى عبر عنها من أجل التمسك بهويته، مؤكداً على حرص مصر على تعزيز علاقاتها مع بيلاروسيا فى شتى المجالات، ومنوهاً إلى أهمية عقد اللجنة المشتركة بين البلدين لدفع التعاون الثنائى إلى آفاق أرحب ومستوى أكثر تميزاً.

كما وجه الرئيس الشكر لرئيس بيلاروسيا على دعم بلاده لحصول مصر على عضوية مجلس الأمن لعامى 2016-2017.

ومن جانبه، أشاد رئيس بيلاروسيا بحكمة القيادة السياسية المصرية وما استطاعت تحقيقه من إنجازات سواء على صعيد الاستقرار الأمنى أو التقدم الاقتصادى خلال فترة وجيزة، معرباً عن استعداد بلاده لتدعيم التعاون مع مصر فى مختلف المجالات وتقديم كافة أوجه الدعم الممكنة لها. وأكد "لوكاشينكو" على أهمية عقد اللجنة المشتركة بين البلدين، للتباحث بشأن تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين فى كافة المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية، منوهاً إلى أن اللجنة المشتركة ستساهم فى وضع خارطة طريق لتعزيز العلاقات بين البلدين.

وأضاف المتحدث الرسمى أن الرئيس استعرض مجمل تطورات الأوضاع على الساحة الداخلية فى مصر، منوهاً إلى النجاحات التى تحققها القوات المسلحة المصرية وجهاز الشرطة لدحر الإرهاب، وتحقيق واقع آمن ومستقر للشعب المصرى. كما استعرض أيضاً مجمل تطورات الأوضاع الإقليمية والقضايا ذات الاهتمام المشترك، وفى مقدمتها مكافحة الإرهاب والتطرف، واستعادة كيانات الدول التى تعانى من الصراعات وويلات الإرهاب.

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