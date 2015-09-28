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عباس شومان: قوافل من المشيخة إلى المعاهد الأزهرية للتأكد من نظافتها

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عباس شومان: قوافل من المشيخة إلى المعاهد الأزهرية للتأكد من نظافتها عباس شومان: قوافل من المشيخة إلى المعاهد الأزهرية للتأكد من نظافتها
وجه الدكتورعباس شومان، وكيل الأزهر، رؤساء المناطق الأزهرية بمتابعة استعدادات المعاهد الأزهرية للعام الجديد، والتأكد من قيام شيوخ المعاهد بأعمال الصيانة اللازمة لجميع المرافق، مؤكدا ضرورة الاهتمام بنظافة الفصول وتهيئتها وتوفير كل متطلبات العملية التعليمية وتوزيع الكتب على الطلاب قبل الدراسة.

وأعلن وكيل الأزهر عن مرور قوافل من قطاع المعاهد الأزهرية ومشيخة الأزهر على المعاهد قبل بدء الدراسة بالأزهر يوم 3 أكتوبر، للتأكد من قيام المعاهد بأعمال الصيانة والنظافة اللازمة، مشددا على اتخاذ إجراءات رادعة ضد المقصرين بدءا من شيوخ المعاهد وحتى العمال أنفسهم.

وأشار وكيل الأزهر إلى أن الهدف من هذه التوجيهات هو توفير المناخ المناسب للطلاب والمدرسين طوال اليوم الدراسى، موجها بضرورة تطبيق اليوم الدراسى الكامل لجميع المدرسين.

وأوضح وكيل الأزهر بأنه سيتم منح جميع العاملين بالمعاهد المتميزة مكافآت استثنائية، لبذل مزيد من الاهتمام والجهد بالعملية التعليمية، مشيرا إلى أن العام الجديد سيشهد طفرة كبيرة فى عودة الأنشطة الطلابية المختلفة خاصة الرياضية والثقافية.

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مصر 365