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عصام حجى: "وجود ماء على سطح المريخ يؤكد أننا الجيل الثانى من الأحياء"

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عصام حجى: "وجود ماء على سطح المريخ يؤكد أننا الجيل الثانى من الأحياء" عصام حجى: "وجود ماء على سطح المريخ يؤكد أننا الجيل الثانى من الأحياء"
قال الدكتور عصام حجى، العالم المصرى بوكالة الفضاء الأمريكية ناسا، والمستشار العلمى للرئيس السابق عدلى منصور، إن التأكد من وجود ماء على سطح كوكب المريخ المعلن عنه اليوم يؤكد التاريخ المشترك للكوكبين في الماضى والمستقبل.

وأضاف حجى فى تدوينة له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، أن المريخ ما هو إلا صورة لمستقبل كوكب الأرض فى ظل تطوره الطبيعى وفى ظل التغير المناخي الذي يمر به ومن هنا تأتي أهمية دراسة كوكب المريخ لفهم التغيرات المناخية على كوكب الأرض.

وأكد "حجى"، أن هذا يؤكد أننا قد نكون الجيل الثاني من الأحياء في مجموعتنا الشمسية وأن رحلة البحث عن تطور الحياة هي خطوة جادة نحو المحافظة عليها.

وتابع حجى، نجاح جديد في سنة أعتقد أنها كانت الأكثر إثارة من جانب النتائج العلمية في عالم الفضاء منذ عقود طويلة، نجحت ناسا في إلهام الملايين عبر العالم بالعلم والاكتشافات بينما بقى العلم عندنا مادة إعلامية هزيلة للفخر وليس للنفع وكيف لا ونحن أصحاب أهم إنجاز علمي في القرن الواحد والعشرين.


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