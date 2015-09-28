إتهام ماسكيرانو بالتهرب الضريبي في إسبانيا

(إفي): رفعت النيابة العامة الإسبانية دعوى ضد الأرجنتيني خابيير ماسكيرانو لاعب برشلونة، تتهمه فيها بالتهرب من دفع 1.5 مليون يورو نظير حقوقه الدعائية.

وقال لـ(إفي) مصدر من محكمة العدل العليا في إقليم كتالونيا إن الدعوى -التي ينظر فيها أحد قضاة برشلونة- تتهم ماسكيرانو بجريمتين ماليتين لأنه لم يدرج في إقراره الضريبي لعامي 2011 و2012 الدخل الذي حققه من حقوقه الدعائية نظرا لأنه تنازل عن حقوقه الدعائية إلى شركة تقع في دولة تعتبر ملاذا ضريبيا.

وكان شهر سبتمبر من العام الماضي قد شهد بدء وكالة الضرائب الإسبانية في التحقيق حول ماسكيرانو، وحينها قام اللاعب بسداد 1.5 مليون يورو المستحقة عليه بالإضافة إلى 200 ألف أخرى كفوائد تأخير، لذا يمكن أن يتم تخفيف العقوبة على اللاعب حال إدانته فعليا.

وأشارت النيابة في حيثيات الدعوى إلى أنه في عامي 2011 و2012 أخفى ماسكيرانو عن هيئة الضرائب الدخل الذي حققه من شركات تملك حقوقه الدعائية، وهو ما نجم عنه تهربه من دفع ضرائب مستحقة عليه.

وأوضحت أن ماسكيرانو تهرب عام 2011 من دفع إجمالي 587 ألفا و822 يورو، وفي عام 2012 من مبلغ 968 ألفا و907 يورو.

وتتشابه الدعوى في حيثياتها مع تلك الضالع فيها زميله في الفريق ومواطنه ليونيل ميسي، المتهم أيضا بالتهرب الضريبي عن عوائد من حقوق اللاعب الدعائية بين عامي 2007 و2009.