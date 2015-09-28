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مؤتمر جارسيا - هل يلمح لإشراك صلاح كمهاجم صريح أمام باتي في دوري الأبطال

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مؤتمر جارسيا - هل يلمح لإشراك صلاح كمهاجم صريح أمام باتي في دوري الأبطال مؤتمر جارسيا - هل يلمح لإشراك صلاح كمهاجم صريح أمام باتي في دوري الأبطال

قد يلعب محمد صلاح كمهاجم صريح أمام باتي بوريسوف البيلاروسي في دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء وفقا لتلميحات رودي جارسيا المدير الفني لروما يوم الاثنين.

ويحل روما ضيفا على باتي ضمن الجولة الثانية من مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا، بعد التعادل مع برشلونة في الجولة الأولى.

ويدخل الجيلاروسي اللقاء منقوصا من خدمات الثلاثي الهجومي المصاب إدين دجيكو وفرانشسكو توتي وياجو فالكي، لتظل الخيارات محدودة أمام جارسيا في صلاح وجيرفينيو وخوان إيتوربي.

وقال جارسيا في المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة: "قد نغير طريقة اللعب بسبب هذه الإصابات".

 

وأضاف "أفكر في إشراك أليساندرو فلورينزي كجناح أيمن فهو يملك قدرات هجومية، كما أن الفريق يملك ظهير أيمن (يقصد مايكون)".

في حالة مشاركة فلورينزي كجناح أيمن وهو مركز صلاح الأساسي، فأن لاعب تشيلسي المعار سيشارك كمهاجم صريح بدلا من دجيكو كما توقعت معظم التقارير.

ويحتل صلاح صدارة هدافي روما في كل المسابقات برصيد ثلاثة أهداف سجلها في الدوري الإيطالي، بينما سجل دجيكو هدفا وحيدا مثل فالكي وإيتوربي وجيرفينيو.

ماذا ينتظر صلاح مع روما بدون توتي ودجيكو؟

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