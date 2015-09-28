بالفيديو - الكلاب بدلا من الأطفال مع دخول اللاعبين في الدوري البرازيلي

يدخل لاعبو كرة القدم إلى الملعب في العادي بصحبة الأطفال وفي حال التوعية بقضية ما فيتم اصطحاب طفل للتعبير عنها للفت انتباه المشجعين، كما يحدث مؤخرا في الملاعب الأوروبية مع قضية اللاجئين.

في مايو الماضي، دخل لاعبو آياكس الملعب بصحبة والداتهم احتفالا بعيد الأم في لقتة لاقت استحسان الكثيرون، بينما ما حدث أمس في البرازيل كان فردا من نوعه حقا.

مباراة كبيرة على ملعب "ستاديو دو مورومبي" بين فريقي ساو باولو وبالميراس في الدوري البرازيلي، يدخل لاعبو ساو باولو الملعب يتقدمهم الحارس المخضرم روجيريو سيني ليفاجئ الحضور بوجود كلاب بدلا من الأطفال في مشهد لم يفهمه الجميع.

كان الغرض من هذا المشهد هو توعية السكان المحليين بشأن الكلاب الضالة وتشجعيهم على تربيتها وعدم التعرض لها بأذى.

بالنسبة لجماهير ساو باولو كانت الكلاب جالبة للحظ، حتى أخطأ الحارس سيني في الوقت بدل الضائع ليتعادل الفريق الضيف.

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