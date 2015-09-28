مصرع عامل صدمته سيارة على الطريق وفرت هاربة بالمراغة فى سوهاج

لقى عامل يقيم بناحية قرية أولاد إسماعيل دائرة مركز المراغة شمال محافظة سوهاج مصرعه عقب اصطدام سيارة به فر قائدها هاربا، وذلك أثناء استقلاله دراجة هوائية على الطريق.

كان اللواء أحمد أبو الفتوح مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من اللواء عاطف أبو العباس نائب المدير للشمال يفيد بوفاة عامل فى حادث تصادم بين دراجة هوائية وسيارة.

وبالانتقال والفحص تبين من التحريات التى أشرف عليها العميد خالد خالد الشاذى مدير إدارة المباحث الجنائية والعميد منتصر عبد المنعم رئيس فرع الأمن العام بوصول "ع أ ح" 18 عاما ويقيم بناحية أولاد إسماعيل دائرة المركز إلى مستشفى المراغة "جثة هامدة" ادعاء حادث سيارة وبسؤال والد المتوفى 46 عاما سكرتير نيابة المراغة الجزئية ويقيم بذات الناحية قرر بأنه أثناء استقلال نجله المتوفى دراجة هوائية بذات الناحية اصطدمت به سيارة مجهولة فرت هاربة، مما نتج عنه وفاته.

ونفى الشبهة الجنائية، وبتوقيع الكشف الطبى على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة تهشم بعظام الفك العلوى، وكسر مضاعف بالساق اليمنى ونزيف داخلى بالمخ، نتيجة الارتطام بجسم صلب ولا توجد شبهة جنائية فى الوفاة، وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائى ذلك كلفت إدارة البحث الجنائى بتحديد وضبط السيارة مرتكبة الحادث وقائدها وتحرر عن ذلك المحضر رقم 14509 جنح المركز لسنة 2015 وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن الجثة.