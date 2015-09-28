أخبار عاجلة

أسعار اللحوم والدواجن والأسماك.. اليوم السبت -
«الزراعة» تنظم ورشة تدريبية لتعزيز الأمن الغذائي -
8 الصبح - السفير هاني خلاف : أستغرب من "الشماتة" الظاهرة من المعارضة السورية بعد الضربة الأمريكية -
السيسي يلتقي وفدا من الكونجرس في «الاتحادية» -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم -
8 الصبح - السفير هاني خلاف يكشف رد فعل الدول الأجنبية والعربية على الضربة الأمريكية فى سوريا -
8 الصبح - رأي السفير هاني خلاف فى الضربة الأمريكية للقاعدة الجوية التابعة لجيش بشار فى سوريا -
8 الصبح - "مطبخ سليمان" ... مطبخ متنقل لبيع "الكبدة والسجق" على الطريقة الأسكندرانية -
وزير الرياضة: دوري أبطال العرب سيشهد حضورا جماهيريا بنسبة 75% -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

ضبط 139 طن مواد تموينية غير صالحة للاستهلاك منذ أول أغسطس فى سوهاج

Google+ Print
ضبط 139 طن مواد تموينية غير صالحة للاستهلاك منذ أول أغسطس فى سوهاج ضبط 139 طن مواد تموينية غير صالحة للاستهلاك منذ أول أغسطس فى سوهاج
شنت مديرية بسوهاج بالاشتراك مع إدارة مباحث التموين والإدارات التموينية ومديريتى الصحة والطب البيطرى حملات مكبرة، أسفرت منذ أول أغسطس الماضى عن ضبط 530 قضية تموينية بإجمالى 139 طنا و861 كيلو مواد تموينية غير صالحة للاستهلاك الآدمى و19.5 طن سولار و70 جالون زيت عبوة الجالون 20 لترا، وحررت محضرا ضد "سامى م.ح " صاحب المحطة المقيم بمركز المنشأة.

كما حررت الحملات محضر ضد "عبدالرحمن م.أ "صاحب مركز تعبئة سكر بالمراغة لإدارته بدون ترخيص وتعبئة سكر ناقص الوزن وبحوزته 15 طنا، و20 كيلو سكر ناقص الوزن و2 ميزان كهربائى وماكينة لحام.

وحررت الحملات محضر ضد هيثم م.أ.م صاحب محطة بنزين ومقيم بالمنشأة لتصرفه فى 16.5 طن سولار، و 16 طن بنزين 80 بيعه فى السوق السوداء.

وشدد الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج على المتابعة المستمرة للحالة التموينية وضبط الأسواق وتفعيل الدور الرقابى لضمان وصول الدعم لمستحقيه، والتأكد من جودة وصلاحية السلع المعروضة حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
بالفيديو || سيدة مسنة تواجه وزير التموين أمام الكاميرات "حرام عليكم جوعتوا الشعب الناس مش لاقيه" ورد فعل غير متوقع من المصيلحي

بالفيديو || سيدة مسنة تواجه وزير التموين أمام الكاميرات "حرام عليكم جوعتوا الشعب الناس مش لاقيه" ورد فعل غير متوقع من المصيلحي

وزير التموين : لن يستفيد أصحاب البطاقات التموينية بالدعم في هذه الحالة.. ويكشف عن موعد انخفاض أسعار الأرز والسكر

وزير التموين : لن يستفيد أصحاب البطاقات التموينية بالدعم في هذه الحالة.. ويكشف عن موعد انخفاض أسعار الأرز والسكر

"بقالي التموين": استمرار تعطل ماكينات صرف المقررات التموينية لليوم السابع

"بقالي التموين": استمرار تعطل ماكينات صرف المقررات التموينية لليوم السابع

التموين : توضح بعض القرارات الجديدة الخاصة بإضافة المواليد

التموين : توضح بعض القرارات الجديدة الخاصة بإضافة المواليد