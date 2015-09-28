ضبط 139 طن مواد تموينية غير صالحة للاستهلاك منذ أول أغسطس فى سوهاج

شنت مديرية التموين بسوهاج بالاشتراك مع إدارة مباحث التموين والإدارات التموينية ومديريتى الصحة والطب البيطرى حملات مكبرة، أسفرت منذ أول أغسطس الماضى عن ضبط 530 قضية تموينية بإجمالى 139 طنا و861 كيلو مواد تموينية غير صالحة للاستهلاك الآدمى و19.5 طن سولار و70 جالون زيت عبوة الجالون 20 لترا، وحررت محضرا ضد "سامى م.ح " صاحب المحطة المقيم بمركز المنشأة.

كما حررت الحملات محضر ضد "عبدالرحمن م.أ "صاحب مركز تعبئة سكر بالمراغة لإدارته بدون ترخيص وتعبئة سكر ناقص الوزن وبحوزته 15 طنا، و20 كيلو سكر ناقص الوزن و2 ميزان كهربائى وماكينة لحام.

وحررت الحملات محضر ضد هيثم م.أ.م صاحب محطة بنزين ومقيم بالمنشأة لتصرفه فى 16.5 طن سولار، و 16 طن بنزين 80 بيعه فى السوق السوداء.

وشدد الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج على المتابعة المستمرة للحالة التموينية وضبط الأسواق وتفعيل الدور الرقابى لضمان وصول الدعم لمستحقيه، والتأكد من جودة وصلاحية السلع المعروضة حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.