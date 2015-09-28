إخلاء سبيل أمين مخزن "سك العملة" بكفالة 5 آلاف جنيه فى سرقة السبائك

قرر قاضى غرفة المشورة، برئاسة المستشار تامر عبدالونيس وبحضور سكرتارية المحكمة عمرو الشاهد ، بمحكمة شمال القاهرة، إخلاء سبيل رمضان بكرى أحمد، أمين مخزن بمصلحة سك العملة، بكفالة 5000 جنيه فى واقعة اتهامه بسرقة السبائك الذهبية على ذمة التحقيقات.

كان المستشار إبراهيم صالح المحامى العام الأول لنيابات غرب القاهرة، بإشراف المستشار زكريا عبد العزيز، النائب العام المساعد، رئيس نيابة استئناف القاهرة، حبس جميع المتهمين بسرقة سبائك الذهب من داخل مصلحة سك العملة التابعة لوزارة المالية 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كان فريق من النيابة العامة برئاسة المستشار أحمد لبيب رئيس النيابة الكلية، باشر التحقيقات مع كل من رئيس قسم السحب بالمصلحة والسباك المتهم الثانى فى القضية، وشقيقه أسامة، والتى استمرت ما يقرب من 10 ساعات، اعترف خلالها السباك بارتكاب الواقعة كاملة ونفى أى صلة لأخيه بالحادث.

يذكر أن المتهمين أدلوا بأقوالهم أمام رجال المباحث عقب القبض عليهم وبحوزتهم المضبوطات المسروقة من مصلحة سك العملة، وتحرر المحضر اللازم للواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وطالب المستشار أحمد لبيب رئيس نيابة حوادث غرب الكلية باستدعاء كل من مأمور ورئيس مباحث قسم الظاهر لسماع أقوالهم حول الواقعة.

وتعود أحداث الواقعة عندما ورد بلاغ إلى مديرية أمن القاهرة يفيد بتعرض مصلحة سك العملة إلى حادث سرقة سبائك ذهبية، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة، وقامت الأجهزة الأمنية بالاستماع إلى أقوال العاملين بالمصلحة، فيما تم إخطار مصلحة الأدلة الجنائية لرفع البصمات لسرعة التوصل لهوية الجناة.

وتحفظ رجال الأمن حال وصولهم مكان الواقعة على كل الكاميرات المراقبة داخل وخارج المصلحة، وتم تشكيل فريق بحث مكبر لسرعة التوصل لهوية المتورطين فى سرقة سبائك ذهبية من مصلحة سك العملة.

وكشفت التحقيقات الأولية للنيابة عن أن الموظف المسئول عن حفظ المفاتيح متورط فى ارتكاب الواقعة، وبمواجهة النيابة العامة للمتهم أنكر تمامًا معرفته أو صلته بالحادث، مؤكدًا أنه يعمل منذ سنوات عديدة فى المصلحة وملف سلوكه يشهد له بذلك، فقررت النيابة حبسه 4 أيام على ذمة القضية.