ضبط 14 قطعة حشيش و46 لفافة بانجو بحوزة عاملين وموظف بسوهاج

شنت إدارة المباحث الجنائية بمديرية أمن سوهاج حملة أمنية بإشراف اللواء أحمد أبوالفتوح مساعد الوزير مدير أمن سوهاج وبقيادة العميد خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية بالاشتراك مع ضباط وحدات مباحث المراكز والأقسام مدعومة بمجموعات قتالية استهدفت حائزى ومتاجرى المواد المخدرة حيث تم ضبط 46 لفافة بانجو و14 قطعة حشيش بمركزى طما والمراغة.

ففى مركز شرطة طما تمكن الرائد أحمد خلف رئيس مباحث المركز من ضبط "14" قطعة لمخدر الحشيش وزنت حوالـي "250" جرامًا وكذا سلاح أبيض عبارة عن "سكين" ومبلغ مالي قدره "300" جنيهًا وهاتف محمول بحوزة المتهم م م ع 33 عامًا عامل ويقيم بندر طما وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ من حصيلة البيع تحرر عن ذلك المحضر رقم 4109 إداري مركز طما.

كما تم ضبط "30" لفافة ورقية لنبات البانجو المخدر وهاتف محمول بحوزة المتهم إ ح ع ع 25 عامًا عامل ويقيم بندر طما بمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ من حصيلة البيع تحرر عن ذلك المحضر رقم 4198 إدارى مركز طما.

وفى مركز شرطة المراغة تمكن الرائد نصر طه رئيس مباحث المركز والنقيبان أمير الحويج وأحمد مصطفى المشنب معاونى المباحث من ضبط "16 " لفافة ورقية لنبات البانجو المخدر وهاتف محمول ومبلغ مالي "205" جنيه بحوزة المتهم ع ع ع 54 عاما موظف بالتربية والتعليم ويقيم بنى هلال مركز المراغة- بمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ من حصيلة البيع - تحرر عن ذلك المحضر رقم 4232 إدارى مركز المراغة، تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وجار العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.

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