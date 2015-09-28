إلغاء قرار العليا للانتخابات باستبعاد مرشح فى أبو النمرس

قبلت محكمة القضاء الادارى برئاسة المستشار يحيى دكرورى، الدعوى المقامة من خالد وهبة سلامة المرشح بدائرة أبو النمرس والمطالبة بوقف تنفيذ قرار اللجنة العليا للانتخابات باستبعاده من كشوف المرشحين.

اختصمت الدعوى رقم 331 لسنة 2015 كلا من رئيس اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، ورئيس لجنة الانتخابات بمحكمة الجيزة، وذكرت أن الطاعن تقدم للترشح للانتخابات عن دائرة مركز أبو النمرس والحوامدية، وقدم كل الأوراق المطلوبة للترشح للجنة الانتخابات، إلا أنه فوجئ باستبعاده من كشوف المرشحين دون سبب أو مبرر رغم استيفائه كل الأوراق المطلوبة.