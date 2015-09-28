أخبار عاجلة

8 الصبح - السفير هاني خلاف : أستغرب من "الشماتة" الظاهرة من المعارضة السورية بعد الضربة الأمريكية -
السيسي يلتقي وفدا من الكونجرس في «الاتحادية» -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم -
8 الصبح - السفير هاني خلاف يكشف رد فعل الدول الأجنبية والعربية على الضربة الأمريكية فى سوريا -
8 الصبح - "مطبخ سليمان" ... مطبخ متنقل لبيع "الكبدة والسجق" على الطريقة الأسكندرانية -
وزير الرياضة: دوري أبطال العرب سيشهد حضورا جماهيريا بنسبة 75% -
8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة ... وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

ضبط تاجرى مخدرات بـ300 جرام حشيش وأقراص تامول فى شرم الشيخ

Google+ Print
ضبط تاجرى مخدرات بـ300 جرام حشيش وأقراص تامول فى شرم الشيخ ضبط تاجرى مخدرات بـ300 جرام حشيش وأقراص تامول فى شرم الشيخ
ضبطت الأجهزة الأمنية بجنوب سيناء تاجرى مخدرات اليوم يروجان الحشيش وأقراص من عقار التامول فى شرم الشيخ، تلقى اللواء مجدى موسى مدير أمن جنوب سيناء إخطارًا من مدير المباحث يتهم عاطلين بترويج الحشيش حيث وردت معلومات إلى الرائد أحمد صالح رئيس مباحث قسم شرم الشيخ باتجار كل من، "ر. ا. م" - 43 سنة عاطل - و" ا. ا. م" - 28 سنة عاطل وسابق اتهامه فى (4) قضايا "سرقة مساكن" - فى المواد المخدرة خاصة الحشيش مستخدمين السيارة رقم ط ج ل 6927 ومتخذين من منطقة الهضبة دائرة قسم شرطة أول شرم الشيخ مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

بعد تقنين الإجراءات تمكن النقباء محمد عادل ومصطفي شوقي ومصطفي جمال معاوني مباحث قسم اول شرم الشيخ من ضبطهما حال استقلالهما السيارة سالفة الذكر بمنطقه الهضبة وبحوزتهما41 قطعة حشيش وزنت نحو 300 جرام، و5 قرص تامول وزجاجة خمر، و250 جنيهًا وسلاح أبيض "كتر" و3 هاتف محمول.. تحرر لهما المحضر اللازم وإحالتهما إلى النيابة العامة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365