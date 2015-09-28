ضبط تاجرى مخدرات بـ300 جرام حشيش وأقراص تامول فى شرم الشيخ

ضبطت الأجهزة الأمنية بجنوب سيناء تاجرى مخدرات اليوم يروجان الحشيش وأقراص من عقار التامول فى شرم الشيخ، تلقى اللواء مجدى موسى مدير أمن جنوب سيناء إخطارًا من مدير المباحث يتهم عاطلين بترويج الحشيش حيث وردت معلومات إلى الرائد أحمد صالح رئيس مباحث قسم شرم الشيخ باتجار كل من، "ر. ا. م" - 43 سنة عاطل - و" ا. ا. م" - 28 سنة عاطل وسابق اتهامه فى (4) قضايا "سرقة مساكن" - فى المواد المخدرة خاصة الحشيش مستخدمين السيارة رقم ط ج ل 6927 ومتخذين من منطقة الهضبة دائرة قسم شرطة أول شرم الشيخ مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

بعد تقنين الإجراءات تمكن النقباء محمد عادل ومصطفي شوقي ومصطفي جمال معاوني مباحث قسم اول شرم الشيخ من ضبطهما حال استقلالهما السيارة سالفة الذكر بمنطقه الهضبة وبحوزتهما41 قطعة حشيش وزنت نحو 300 جرام، و5 قرص تامول وزجاجة خمر، و250 جنيهًا وسلاح أبيض "كتر" و3 هاتف محمول.. تحرر لهما المحضر اللازم وإحالتهما إلى النيابة العامة.