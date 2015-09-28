ضبط مرشح لمجلس النواب حاول الاستيلاء على أرض عامل بالقوة فى الأقصر

تلقى اللواء عصام الدين الحملي، مدير أمن الأقصر، إخطارًا من الرائد أحمد فرحات رئيس مباحث مركز شرطة طيبة باستقباله بلاغا من العامل "حساني.م.ا" - 58 سنة - اتهم فيه مرشحًا لمجلس النواب، بمحاولة الاستيلاء على قطعة أرض ملكه مساحتها بـ3 أفدنة في قرية المدامود الغربي مستعينًا بعاملين.

وكشفت التحقيقات عن أن المرشح "ع.ع"- 39 سنة - حاول الاستيلاء على قطعة أرض ملك الشاكى أو ابتزازه ماليا واستعان بالعاملين "أ.و" - 35 سنة - و"أ.س"- 33 سنة - فى تهديده لإجباره على ترك الأرض.

نجحت قوة قادها رئيس المباحث ومعاونوه النقباء أحمد حسين وكامل قمحاوي ومختار الضوي من ضبط المرشح والعاملين وبحوزة أحدهما بندقية خرطوش و3 طلقات، وحررت لهم المحضر 1436 إداري طيبة لسنة 2015 وتولت معهم النيابة التحقيق وأخلت سبيل المرشح وأحد العاملين بكفالة وقررت حبس العامل الثانى 4 أيام على ذمة التحقيق.