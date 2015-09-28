أخبار عاجلة

8 الصبح - السفير هاني خلاف : أستغرب من "الشماتة" الظاهرة من المعارضة السورية بعد الضربة الأمريكية -
السيسي يلتقي وفدا من الكونجرس في «الاتحادية» -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم -
8 الصبح - السفير هاني خلاف يكشف رد فعل الدول الأجنبية والعربية على الضربة الأمريكية فى سوريا -
8 الصبح - "مطبخ سليمان" ... مطبخ متنقل لبيع "الكبدة والسجق" على الطريقة الأسكندرانية -
وزير الرياضة: دوري أبطال العرب سيشهد حضورا جماهيريا بنسبة 75% -
8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة ... وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

ضبط مرشح لمجلس النواب حاول الاستيلاء على أرض عامل بالقوة فى الأقصر

Google+ Print
ضبط مرشح لمجلس النواب حاول الاستيلاء على أرض عامل بالقوة فى الأقصر ضبط مرشح لمجلس النواب حاول الاستيلاء على أرض عامل بالقوة فى الأقصر
تلقى اللواء عصام الدين الحملي، مدير أمن الأقصر، إخطارًا من الرائد أحمد فرحات رئيس مباحث مركز شرطة طيبة باستقباله بلاغا من العامل "حساني.م.ا" - 58 سنة - اتهم فيه مرشحًا لمجلس النواب، بمحاولة الاستيلاء على قطعة أرض ملكه مساحتها بـ3 أفدنة في قرية المدامود الغربي مستعينًا بعاملين.

وكشفت التحقيقات عن أن المرشح "ع.ع"- 39 سنة - حاول الاستيلاء على قطعة أرض ملك الشاكى أو ابتزازه ماليا واستعان بالعاملين "أ.و" - 35 سنة - و"أ.س"- 33 سنة - فى تهديده لإجباره على ترك الأرض.

نجحت قوة قادها رئيس المباحث ومعاونوه النقباء أحمد حسين وكامل قمحاوي ومختار الضوي من ضبط المرشح والعاملين وبحوزة أحدهما بندقية خرطوش و3 طلقات، وحررت لهم المحضر 1436 إداري طيبة لسنة 2015 وتولت معهم النيابة التحقيق وأخلت سبيل المرشح وأحد العاملين بكفالة وقررت حبس العامل الثانى 4 أيام على ذمة التحقيق.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365