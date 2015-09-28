4 عناوين تدفعك للسفر إلى "براغا"

تقع مدينة "براغا" في محافظة "مينهو" التاريخية والثقافية في شمال غرب البرتغال، وتعتبر ثالث أكبر مدينة في البرتغال لناحية عدد السكان، بعد "لشبونة" و"أوبورتو". وتتمتع بمناخ البحر الأبيض المتوسط على غرار مدن أخرى في شمال غرب شبه الجزيرة الايبيرية.

تزخر المدينة بالقلاع التاريخية والمتاحف الأثرية والصروح الدينية القوطية والقصور الفخمة، وعند زيارتها يجدر بالسائح عدم تفويت العناوين الآتية:

- قلعة "براغا": يعود تاريخ هذه القلعة للقرون الوسطى؛ تضم العديد من المباني اللافتة والبوابات والأبراج مثل: "سانتياغو"، و"ساوسيباسيتاو" و"بورتا نوفا". بصعودك لهذه الأبراج والمباني، ستكافئين بمناظر بانورامية خلابة للحديقة المحيطة!



- "متحف المقتنيات التراثية والفنية": يقع المتحف في القصر الذي يحمل الاسم نفسه؛ كان تأسّس في أواخر القرن السادس عشر، ويعرض الآثار الرومانية التي تعود إلى الفترة الممتدة بين القرنين السابع عشر والتاسع عشر، بالإضافة إلى مجموعة من الأثاث والمجوهرات والسيراميك والزجاج والمنسوجات والمعادن والآلات الموسيقية.

يفتح "متحف المقتنيات التراثية والفنية" أبوابه من الثلاثاء إلى الأحد، من العاشرة صباحاً حتى الثانية عشر ظهراً، ومن الثانية بعد الظهر حتى الخامسة والنصف بعد الظهر.

- متحف "دوم ديوغو دي سوزا لعلم الآثار": تأسس في سنة 1918، بهدف دعم الارث الأثري والحفاظ عليه تحت رعاية وزارة الثقافة. يضمّ المبنى أربع غرف مخصّصة لعرض القطع الأثرية العائدة إلى فترة العصر الحجري القديم، وحقبة الحكم الروماني. ويعرض مجموعة من المقتنيات من العصر الحجري القديم إلى العصور الوسطى.

يمكن زيارة المتحف من الثلاثاء إلى الأحد، من العاشرة صباحاً حتى الخامسة والنصف بعد الظهر، مقابل 3.35 دولارات أمريكية للشخص.

- حديقة "بيندا غيريس" الوطنية: هي الحديقة الوطنية الوحيدة في البرتغال، على الرغم من وجود العديد من المتنزهات الطبيعية. تم إنشاء الحديقة في 8 مايو/أيار 1971 بسبب الفائدة العلمية الوطنية والدولية، وذلك بهدف حماية التربة والمياه والنبات والحيوان، والمناظر الطبيعية. وتمتد الحديقة على مساحة 697 كيلومتراً مربعاً، وتعدّ موطناً لعدد كبير من الحيوانات البرية، وأنواع عدة من النبات.

* فنادق للإقامة بميزانية معقولة:

- فندق "جراند": يقع هذا الفندق الحديث في محمية "بوم جيسوس" الطبيعية، ويبعد 8 دقائق سيراً على الأقدام من وسط "براغا"، و43 كيلومتراً من مطار "فرانسيسكو سا كارنيرو". ويوفّر غرفاً مع شرفات خاصة وإطلالة خلابة على "براغا". ويضم مطعماً مع "تراس" في الهواء الطلق.

- فندق "دا إستاكاو": يقع هذا الفندق قبالة محطة قطار "براغا" مباشرةً، على بُعد 10 دقائق فقط سيراً على الأقدام من المعالم السياحية في "براغا"، بما في ذلك منطقة التسوق الرئيسة، ويضم غرفاً واسعة مؤثثة بمفروشات خشب بسيطة.

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