بالصور.. محافظ سوهاج يستبعد مديرة و 3وكيلات و 3موجهين في أول يوم دراسي‎

استبعد الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، مديرة مدرسة الثانوية التجارية بنات بسوهاج و3 وكيلات بالمدرسة و3 موجهين للمواد التجارية وذلك بسبب عدم انتظام العملية التعليمية داخل المدرسة.

جاء ذلك خلال تفقد للمدرسة وعدد من المدارس في بداية العام الدراسي الجديد، حيث بدأت الجولات بمدرسة باحثة البادية الأبتدائية والمدرسة الثانوية الفنية بنات ومدرسة أسماء بنت أبي بكر الثانوية بنات بالإضافة إلي مدرسة ناصر الاعدادية بنات كما تفقد مدرسة عثمان بن عفان للتعليم الأساسي بمدينة سوهاج الجديد، حيث أكد أن المدرسة ستبدأ العمل الفعلي يوم السبت القادم لتكون أول مدرسة تبدأ العمل بمدينة سوهاج الجديدة وهي مجهزة بعدد 6 قاعات لرياض الأطفال وعدد 6 فصول للمرحلة الإبتدائية وأكد المحافظ علي اهمية انتظام العملية التعليمية بجميع مدارس المحافظة ، والعمل علي توفير البيئة الجيدة للمعلم والطالب.

تم التنسيق مع جميع الوحدات المحلية بالمراكز والمدن والأحياء والقري لرفع جميع الإشغالات من أمام المدارس والعشوائيات والتي تسبب إزعاجا للطلاب وشدد علي ضرورة تنفيذ التعليمات بشأن توزيع الكتب المدرسية علي جميع الطلاب بالمدارس علي مستوي القري والمدن وعدم ربطها بالرسوم المدرسية.