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بالفيديو - مرتضى: لعبنا بدون خط وسط أمام النجم من أجل جيش مصر.. وسنفوز 4-0

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بالفيديو - مرتضى: لعبنا بدون خط وسط أمام النجم من أجل جيش مصر.. وسنفوز 4-0 بالفيديو - مرتضى: لعبنا بدون خط وسط أمام النجم من أجل جيش مصر.. وسنفوز 4-0

عبر مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن ثقته في قدرة الفريق الأبيض على الفوز على النجم الساحلي 4-0 في إياب نصف نهائي كأس الكونفدرالية.

وخسر الزمالك بنتيجة ثقيلة اليوم الأحد من مضيفه النجم 5-1 في ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية.

ويحتاج الزمالك للفوز برباعية نظيفة من أجل التأهل مباشرة للنهائي، في مباراة الإياب يوم السبت المقبل.

وقال مرتضى لقناة "الحياة 2": "الزمالك لم يكن في يومه والخسارة واردة في كرة القدم. فبرشلونة خسر برباعية وكذلك بايرن ميونيخ".

واستدرك "أشعر بالتفاؤل بقدرة الزمالك على الفوز 4-0 في مباراة الإياب".

وتابع "لا تشكيك في قدرات الجهاز الفني واللاعبين، فهم من فازوا بالدوري والكأس. ولاعبو الزمالك رجال".

وأضاف "وافقنا على انضمام إبراهيم صلاح وأحمد توفيق للمنتخب العسكري لأنها بطولة مهمة لجيش ، رغم أن أندية أخرى ترفض ذلك. الفريق يمثل مصر وجيشها".

وواصل متما "لعبنا بدون خط وسط أمام النجم".

شاهد تصريحات مرتضى

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فيديو اليوم السابع

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