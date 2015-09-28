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حازم إمام: خسارة الزمالك تذكرني بمباراة الـ6-1.. وكان أسبوعا كارثيا على كبار العالم

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حازم إمام: خسارة الزمالك تذكرني بمباراة الـ6-1.. وكان أسبوعا كارثيا على كبار العالم حازم إمام: خسارة الزمالك تذكرني بمباراة الـ6-1.. وكان أسبوعا كارثيا على كبار العالم

قال حازم إمام نجم الزمالك ومنتخب السابق أن خسارة الفريق الأبيض أمام النجم الساحلي بنتيجة 1-5 في كأس الكونفدرالية، لا تقلل من قيمته.

وأضاف إمام عبر قناة "الحياة 2": "بالطبع النتيجة ثقيلة للغاية، ولكنه كان أسبوعًا كارثيًا على الأندية الكبيرة في العالم، فإنتر ميلان وبرشلونة ومانشستر سيتي خسروا بالأربعة".

وتابع: "كان يومًا لا يعلم به إلا ربنا، حيث كان هناك 9 لاعبين من الزمالك خارج الفورمة الفنية والبدنية تمامًا، لذا كانت النتيجة سيئة للغاية".

وواصل قائد الزمالك السابق: "اللاعبون بدا عليهم الاسترخاء الشديد بعد حالة التركيز الشديدة من أجل الفوز على الأهلي في نهائي الكأس، لإنهاء عقدة 10 سنوات".

وأوضح: "هذه المباراة تذكرني بأجواء الخسارة من الأهلي بنتيجة 1-6، فكل اللاعبين وقتها كان لديهم اعتقاد أن زميله في الملعب، سيكون سندا له في المباراة، وكانت هناك حالة تواكل".

وشدد حازم إمام على أن النتيجة الثقيلة لا تمحو إنجاز الزمالك بفوزه بثنائية الدوري والكأس.

وأتم: "نتائج الزمالك في الموسم الماضي تشفع له كثيرًا، وأعتقد أنه قادر على الفوز على النجم الساحلي في مباراة العودة".

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