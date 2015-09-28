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وليد صلاح الدين: صفقات الأهلي لا تلعب؟ والزمالك أيضا

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وليد صلاح الدين: صفقات الأهلي لا تلعب؟ والزمالك أيضا وليد صلاح الدين: صفقات الأهلي لا تلعب؟ والزمالك أيضا

رد وليد صلاح الدين عضو لجنة الكرة بالنادي الأهلي على عدم مشاركة صفقات فريقه الجديدة في المباريات الأخيرة.

وتعاقد الأهلي مع ثمانية لاعبين ولم يشارك منهم حتى الآن أحمد الشيخ ورامي ربيعة وأحمد حجازي.

وقال وليد صلاح عبر قناة الحياة2 يوم الأثنين: "صفقات الأهلي لا تشارك؟ الزمالك أيضا لم يدفع بلاعبيه الجدد باستثناء محمود كهربا".

وأضاف "اللاعبون الجدد يحتاجون لوقت للانسجام وهذا أمر طبيعي والكل يعلم ذلك".

وتابع "في الزمالك كهربا فقط الأساسي وأحمد حسن مكي على استحياء بينما محمد سالم ومحمد عادل جمعة وشريف علاء غائبون".

ويلعب ماليك إيفونا أغلى صفقات الدوري المصري في التاريخ كبديل مع فتحي مبروك المدير الفني للأهلي.

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