بالصور.. جولة مفاجئة لمحافظ بورسعيد لمستشفى التضامن

بورسعيد : جمال نوفل

قام اللواء مجدي نصر الدين محافظ بورسعيد، بجولة مفاجئة على مستشفى التضامن لمتابعة سير وإنتظام العمل ومستوى الخدمات الصحية والعلاجية التي تقدم للمرضي، حيث تفقد المحافظ قسم الاستقبال والطوارئ والعناية المركزة .

حيث شدد المحافظ علي تواجد أطقم الأطباء والتمريض علي مدار 24 ساعة خاصة في قسم الاستقبال ليكون جاهز لاستقبال الحالات الحرجة في أي وقت .

وأصدر تعليماته بضرورة توافر كافة أرقام القطاعات الطبية المختلفة والربط مع مرفق الإسعاف، وكذلك كافة المرافق الخدمية الموجودة بالمحافظة من مياه وكهرباء وصرف لتكون جاهزة في حالة وجود طارئ وقام المحافظ بالاستعلام عن عدد الحالات المترددة علي الاستقبال والعناية المركزة.

كما وجه المحافظ بسرعة إجراءالصيانة في الأسانسير الخاص بالمستشفى للعمل علي راحة المواطنين وكذلك الإهتمام بإعمال صيانة الكهرباء .

وجه المحافظ بتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية والصحية للمرضى ومعاملتهم بصورة حسنة، مشيرًا بأن المحافظة اتخذت العديد من الخطوات الايجابية للإرتقاء بالمنظومة الصحية بالمستشفيات والوحدات الصحية، مؤكدًا بأن تقديم خدمة صحية جيدة للمواطن والإرتقاء بالخدمات الصحية داخل جميع المستشفيات والوحدات الصحية تعتبر من الأهداف الرئيسية التي تسعي المحافظة للوصول إليها.

وأشار المحافظ بأنه لا تهاون في صحة المواطن، وأنه سيتم إتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي مقصر في تنفيذ مهام عمله.