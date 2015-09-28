الرئاسة: حديث الرئيس عن السلام مع إسرائيل مشروط بإقامة الدولة الفلسطينية

أوضح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أن الترجمة الصحفية التى تم تداولها لنص حديث الرئيس عبد الفتاح السيسى مع وكالة أسوشيتد برس الأمريكية غير دقيقة، فيما يتعلق بالجزء الخاص بعملية السلام فى الشرق الأوسط.

جاء ذلك ردا على تساؤلات للإعلاميين المصريين حول ما تم تداوله صحفيا بشأن دعوة الرئيس السيسى لمشاركة دول عربية جديدة فى اتفاقية السلام مع إسرائيل.

وقال السفير يوسف إن الرئيس تحدث على فكرة إحلال السلام الشامل بالمنطقة وانعكاساته الإيجابية على كافة الشعوب، وعلاقات الدول العربية مع إسرائيل، مشددا على أن ذلك لن يتحقق دون حل القضية الفلسطينية وإعلان الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأضاف المتحدث الرسمى أن إقامة الدولة الفلسطينية وإحلال السلام الشامل والدائم فى منطقة الشرق الأوسط وفقا لمبادرة السلام العربية من شأنه خلق واقع جديد يسمح بتمدد حالة السلام بين مصر وإسرائيل إلى باقى الدول العربية.

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