بالفيديو.. رئيس قبرص يؤكد للسيسى تعزيز التعاون المشترك بكافة المجالات

قال السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس القبرصى يكوس أناستاسيادس أكد على عمق علاقات بلاده مع مصر، مشددًا خلال لقائه مع الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، على ضرورة تعزيز التعاون المشترك بكافة المجالات.

وأوضح السفير علاء يوسف، أن رئيس الجمهورية عقد جلسة مباحثات ثنائية مع رئيس بيلا روسيا ألكسندر لوكاشينكو، خلال زيارته لمقر الأمم المتحدة. وعقب انتهاء الجلسة عاد الرئيس السيسى إلى قاعة الجمعية العمومية للأمم المتحدة للاستماع إلى كلمة العاهل الأردنى عبد الله الثانى بن الحسين.