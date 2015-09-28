أخبار عاجلة

أسعار اللحوم والدواجن والأسماك.. اليوم السبت -
«الزراعة» تنظم ورشة تدريبية لتعزيز الأمن الغذائي -
8 الصبح - السفير هاني خلاف : أستغرب من "الشماتة" الظاهرة من المعارضة السورية بعد الضربة الأمريكية -
السيسي يلتقي وفدا من الكونجرس في «الاتحادية» -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم -
8 الصبح - السفير هاني خلاف يكشف رد فعل الدول الأجنبية والعربية على الضربة الأمريكية فى سوريا -
8 الصبح - رأي السفير هاني خلاف فى الضربة الأمريكية للقاعدة الجوية التابعة لجيش بشار فى سوريا -
8 الصبح - "مطبخ سليمان" ... مطبخ متنقل لبيع "الكبدة والسجق" على الطريقة الأسكندرانية -
وزير الرياضة: دوري أبطال العرب سيشهد حضورا جماهيريا بنسبة 75% -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

بوتين بالأمم المتحدة: تنظيم داعش لم يأت من العدم لكن تم خلقه وتدعيمه

Google+ Print
بوتين بالأمم المتحدة: تنظيم داعش لم يأت من العدم لكن تم خلقه وتدعيمه بوتين بالأمم المتحدة: تنظيم داعش لم يأت من العدم لكن تم خلقه وتدعيمه
قال الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، إن انتهاء الحرب الباردة خلق مركز هيمنة وحيد فى العالم، مشيراً إلى أن هناك من حاول تهميش الأمم المتحدة وعرقلة مهامها.

وأضاف بوتين خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، وهى الكلمة الأولى للرئيس الروسى منذ عشر سنوات، أن روسيا مستعدة للتعاون مع الشركاء لتحقيق التوافق فى القضايا الدولية، لافتاً إلى أن التدخل الأجنبى العنيف فى الشرق الأوسط أدى لتدمير أنماط الحياة.

وأشار بوتين إلى أن تنظيم داعش لم يأت من العدم لكنه تم خلقه ودعمه، مؤكداً أن الأوضاع القائمة فى الشرق الأوسط خطيرة جداً، موضحاً أن المقاتلين الأجانب فى داعش قد يعودون لبلادهم لنشر الإرهاب والقلاقل.

السيسى يلقى اليوم كلمة مصر بالدورة الـ70 للأمم المتحدة.. ويتحدث عن دور الشباب ومكافحة التطرف.. ويلتقى الرئيس السنغالى ورئيس وزراء إثيوبيا.. والرئاسة: "ديسالين" أكد أن سد النهضة سيكون رمزا للتعاون

الأمين العام للأمم المتحدة: يجب مواجهة الإرهاب فى جميع أنحاء العالم

بان كى مون يطالب أطراف الأزمة اليمنية بالعودة إلى طاولة المفاوضات

افتتاح أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة للشق رفيع المستوى
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم

أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم

8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

خبير: الجائزة الكبرى في تقسيم الشرق الأوسط الجديد هي مصر

خبير: الجائزة الكبرى في تقسيم الشرق الأوسط الجديد هي مصر

أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر