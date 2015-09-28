بوتين بالأمم المتحدة: تنظيم داعش لم يأت من العدم لكن تم خلقه وتدعيمه

قال الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، إن انتهاء الحرب الباردة خلق مركز هيمنة وحيد فى العالم، مشيراً إلى أن هناك من حاول تهميش الأمم المتحدة وعرقلة مهامها.

وأضاف بوتين خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، وهى الكلمة الأولى للرئيس الروسى منذ عشر سنوات، أن روسيا مستعدة للتعاون مع الشركاء لتحقيق التوافق فى القضايا الدولية، لافتاً إلى أن التدخل الأجنبى العنيف فى الشرق الأوسط أدى لتدمير أنماط الحياة.

وأشار بوتين إلى أن تنظيم داعش لم يأت من العدم لكنه تم خلقه ودعمه، مؤكداً أن الأوضاع القائمة فى الشرق الأوسط خطيرة جداً، موضحاً أن المقاتلين الأجانب فى داعش قد يعودون لبلادهم لنشر الإرهاب والقلاقل.

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