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الجالية المصرية تحتشد أمام الأمم المتحدة دعما للرئيس فى الحرب ضد الإرهاب

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احتشد عدد كبير من الجالية المصرية بالولايات المتحدة أمام مقر الأمم المتحدة ورفعوا أعلام وصور الرئيس عبد الفتاح السيسى، ورددوا الهتافات المؤيدة لمصر والداعمة للسيسى، والحرب ضد الإرهاب.

كما ردد المحتشدون هتافات ضد جماعة الإخوان الإرهابية وقياداتها وتحديدا خيرت الشاطر،
>وعلى بعد أمتار منهم تجمع العشرات من عناصر الإرهابية رافعين صور الرئيس الأسبق محمد مرسى.

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

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