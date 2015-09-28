أخبار عاجلة

8 الصبح - السفير هاني خلاف : أستغرب من "الشماتة" الظاهرة من المعارضة السورية بعد الضربة الأمريكية -
السيسي يلتقي وفدا من الكونجرس في «الاتحادية» -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم -
8 الصبح - السفير هاني خلاف يكشف رد فعل الدول الأجنبية والعربية على الضربة الأمريكية فى سوريا -
8 الصبح - "مطبخ سليمان" ... مطبخ متنقل لبيع "الكبدة والسجق" على الطريقة الأسكندرانية -
وزير الرياضة: دوري أبطال العرب سيشهد حضورا جماهيريا بنسبة 75% -
8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة ... وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

بوتين: مكافحة داعش تتطلب تحالفا حقيقيا على غرار ما حدث بمواجهة النازية

Google+ Print
بوتين: مكافحة داعش تتطلب تحالفا حقيقيا على غرار ما حدث بمواجهة النازية بوتين: مكافحة داعش تتطلب تحالفا حقيقيا على غرار ما حدث بمواجهة النازية
أكد الرئيس الروسى فلاديمير بوتين أنه من الخطأ عدم دعم الجيش العربى السورى الذى يحتاج لشجاعة كبيرة لمواجهة الإرهابيين وداعش، داعياً للالتزام للقيم والمصالح المشتركة وليس طموحات البعض لتسوية المشاكل المطروحة، ولإيجاد تحالف حقيقى فى نطاق عالمى لمواجهة الإرهاب وداعش، وذلك قد يضم كافة الدول المستعدة على غرار ما حدث فى مواجهة النازية.

وأشار بوتين خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، إلى أن الدول الإسلامية هى العنصر الأساسى للتحالف، مؤكدا أن داعش تمثل خطرا مباشرا، والجرائم الدامية التى يرتكبها الإرهابيون تسىء للإسلام، وأولئك الإرهابيون يحرمون الإسلام من قيمه السامية والنبيلة والإنسانية.

وتابع: "علينا العمل لتقديم المساعدات للدول ذات السيادة"، مستطرداً: "يجب العمل على إنشاء تحالف دولى واسع ضد داعش".

موضوعات متعلقة..
>بوتين بالأمم المتحدة: تنظيم داعش لم يأت من العدم لكن تم خلقه وتدعيمه

http://www.youm7.com/story/2015/9/28/%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9--%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85-%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4-%D9%84%D9%85-%D9%8A%D8%A3%D8%AA-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D9%84%D9%83%D9%86-%D8%AA%D9%85-%D8%AE%D9%84%D9%82%D9%87/2365158#.VglvC_mqqko

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365