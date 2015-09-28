بوتين: مكافحة داعش تتطلب تحالفا حقيقيا على غرار ما حدث بمواجهة النازية

أكد الرئيس الروسى فلاديمير بوتين أنه من الخطأ عدم دعم الجيش العربى السورى الذى يحتاج لشجاعة كبيرة لمواجهة الإرهابيين وداعش، داعياً للالتزام للقيم والمصالح المشتركة وليس طموحات البعض لتسوية المشاكل المطروحة، ولإيجاد تحالف حقيقى فى نطاق عالمى لمواجهة الإرهاب وداعش، وذلك قد يضم كافة الدول المستعدة على غرار ما حدث فى مواجهة النازية.

وأشار بوتين خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، إلى أن الدول الإسلامية هى العنصر الأساسى للتحالف، مؤكدا أن داعش تمثل خطرا مباشرا، والجرائم الدامية التى يرتكبها الإرهابيون تسىء للإسلام، وأولئك الإرهابيون يحرمون الإسلام من قيمه السامية والنبيلة والإنسانية.

وتابع: "علينا العمل لتقديم المساعدات للدول ذات السيادة"، مستطرداً: "يجب العمل على إنشاء تحالف دولى واسع ضد داعش".

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