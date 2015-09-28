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بالصور.. الجالية المصرية بالسعودية: العثور على حجاج متوفين ومصابين جدد

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أعلنت الجالية المصرية بالمملكة العربية ، حصولها على كشوف بأسماء مصريين مفقودين وجدوا متوفين ومصابين بالمستشفيات السعودية.

ونشرت الجالية على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، كشوفًا رسمية، تم العثور عليها بالمستشفيات من خلال فِرَق عمل متطوعة من المصريين المقيمين بالسعودية، كما أعلنت الجالية عن مفقودين جُدُد نشرت صورهم وبياناتهم، وطالبت المصريين بتفقد المستشفيات السعودية للتعرف على المفقودين، بالإضافة إلى نشر هواتف المستشفيات السعودية لتمكين المتطوعين فى التواصل معها.
>اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015
>

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مصر 365

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