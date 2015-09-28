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وصول سيد قذاف الدم لمدينة طبرق عقب الإفراج عنه بـ"بمصراته"

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وصول سيد قذاف الدم لمدينة طبرق عقب الإفراج عنه بـ"بمصراته" وصول سيد قذاف الدم لمدينة طبرق عقب الإفراج عنه بـ"بمصراته"
وصل الفريق سيد قذاف الدم، ابن عم الرئيس الليبى الراحل العقيد معمر القذافي والشقيق الأكبر لأحمد قذاف الدم منسق العلاقات المصرية الليبية السابق، اليوم الاثنين، إلى مدينة طبرق الليبية عقب الإفراج عنه رسميًا من قبل المحكمة العسكرية بمصراتة.

وقررت المحكمة العسكرية فى مصراتة 14 سبتمبر الجارى إطلاق سراح الفريق سيد قذاف الدم، بعد أن تم احتجازه في سجن "الهدى للإصلاح والتأهيل" بمدينة مصراتة منذ سبتمبر 2011م ما أدى لتدهور حالته الصحية.

من جانبه قال أحمد قذاف الدم منسق العلاقات المصرية الليبية السابق عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك": أخي مرحبًا بك بعد كل هذه المعاناة في الأسر.. ومكابدة المرض.. وآلام الوطن وجروحه.. واستباحته.. وفقدك فوق كل ذلك كله.. أخونا الكبير رفيق الطفولة.. والصبا والدرب.. والكفاح والثورة.

وتابع: اليوم وأنت تخرج إلى رحلة جديدة.. يستقبلك إخوتك في الوطن.. يضمدون جراح جسدك المنهك.. وأنت تضمد عزائمهم بصبرك..وإصرارك وعزمك.. الذي لا يلين.. وإرادتك الصلبة.. التي توارثناها أبًا عن جد عن جدود.. خلدهم التاريخ لأنهم من صنعه.. ولن نكون بإذن الله غير ذلك".

واختتم قذاف الدم تدوينته قائلاً: في الوقت الذي أحُيي فيه كل من ساهم في وصولك إلينا.. أود أن أؤكد بأنه لن يهنأ لنا بال حتى يخرج كل أسرانا.. بل حتى تخرج ليبيا من الأسر.. ويعود الوطن لجميع أبنائه الذين أبُشرهم اليوم بأن ساعة الخلاص قد حانت.. والله أكبر".

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مصر 365