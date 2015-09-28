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أوباما: أمريكا مستعدة بالعمل مع روسيا و إيران لإنهاء الصراع في سوريا

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أوباما: أمريكا مستعدة بالعمل مع روسيا و إيران لإنهاء الصراع في سوريا أوباما: أمريكا مستعدة بالعمل مع روسيا و إيران لإنهاء الصراع في سوريا

الرئيس الامريكي باراك أوباما

قال الرئيس الأمريكي باراك أوباما يوم الاثنين إن واشنطن مستعدة للعمل مع روسيا وإيران لإنهاء الحرب الدائرة منذ أكثر من أربعة أعوام في سوريا، التي انتشر فيها مقاتلو تنظيم الدولة الإسلامية.

و صرح أوباما في كلمة خلال الاجتماع السنوي لزعماء العالم في الأمم المتحدة  أن ’’ الولايات المتحدة مستعدة للعمل مع أي دولة بما في‭‭‬‬‬ ذلك روسيا وإيران لإيجاد حل للصراع ولكن يجب أن نقر بأنه لا يمكن العودة إلى الوضع القائم قبل الحرب بعد كل ما أريق من دماء وبعد كل هذا القتل ‘‘ .

وأضاف بقوله : ’’ مجال لقبول طائفة تؤمن بقرب نهاية العالم مثل داعش ولن تعتذر الولايات المتحدة عن استخدام قواتها كجزء من تحالف واسع لملاحقتها ‘‘ .

و أن لا بد من التدخل ولكننا سنكون أقوى عندما نتدخل سويا و العراق ليس مثالنا الوحيد، و أن عندما يتسنى للفتيات الذهاب للمدرسة والحصول على وظيفة وفرص غير محدودة، نتأكد بأن بلدها قد آمن بأمكانتها الكاملة

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