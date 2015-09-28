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بوتين: تنظيم “داعش” لم ينشأ من العدم

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بوتين: تنظيم “داعش” لم ينشأ من العدم بوتين: تنظيم “داعش” لم ينشأ من العدم

بوتين

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة 28 سبتمبر إن تنظيم “داعش” لم ينشأ من العدم، بل صنع كسلاح ضد الأنظمة غير المرغوب بها.

وأشار إلى أن “داعش” يشكل خطرا كبيرا ويشوه الإسلام. وأكد على ضرورة منع مسلحي “داعش” من العودة إلى بلدانهم.

واقترح اعتماد قرار أممي لتنسيق الجهود لمواجهة تنظيم “داعش” وغيرها من المنظمات المتطرفة.

وشدد على ضرورة انضمام البلدان المسلمة إلى التحالف ضد داعش، لتكون أعضاء رئيسية في محاربة التنظيم.

وقال لا أحد لا يقاتل تنظيم “داعش” في سوريا بشكل حقيقي باستثنلء حكومة الأسد وقوات حماية الشعب الكردية.

 

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