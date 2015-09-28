بوتين: الإرهابيون ملأوا فراغ السلطة في الشرق الأوسط

صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن المتطرفين والإرهابيين شغلوا فراغ السلطة في عدة بلدان من الشرق الأوسط وأفريقيا.

فقد قال الرئيس الروسي في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الاثنين 28 سبتمبر: “لقد بات من الواضح أن ظهور الفراغ في السلطة في عدد من بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أدى إلى تشكيل مناطق فوضى، ملأت على الفور بالمتطرفين والإرهابيين”.

وأشار إلى أن عشرات الآلاف من المسلحين يقاتلون تحت شعار ما يسمى بـ”الدولة الإسلامية”، بينهم جنود عراقيون ألقي بهم إلى الشوارع بعد غزو العراق في عام 2003.