أخبار عاجلة

8 الصبح - السفير هاني خلاف : أستغرب من "الشماتة" الظاهرة من المعارضة السورية بعد الضربة الأمريكية -
السيسي يلتقي وفدا من الكونجرس في «الاتحادية» -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم -
8 الصبح - السفير هاني خلاف يكشف رد فعل الدول الأجنبية والعربية على الضربة الأمريكية فى سوريا -
8 الصبح - "مطبخ سليمان" ... مطبخ متنقل لبيع "الكبدة والسجق" على الطريقة الأسكندرانية -
وزير الرياضة: دوري أبطال العرب سيشهد حضورا جماهيريا بنسبة 75% -
8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة ... وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

بوتين: الإرهابيون ملأوا فراغ السلطة في الشرق الأوسط

Google+ Print
بوتين: الإرهابيون ملأوا فراغ السلطة في الشرق الأوسط بوتين: الإرهابيون ملأوا فراغ السلطة في الشرق الأوسط

بوتين

صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن المتطرفين والإرهابيين شغلوا فراغ السلطة في عدة بلدان من الشرق الأوسط وأفريقيا.

فقد قال الرئيس الروسي في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الاثنين 28 سبتمبر: “لقد بات من الواضح أن ظهور الفراغ في السلطة في عدد من بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أدى إلى تشكيل مناطق فوضى، ملأت على الفور بالمتطرفين والإرهابيين”.

وأشار إلى أن عشرات الآلاف من المسلحين يقاتلون تحت شعار ما يسمى بـ”الدولة الإسلامية”، بينهم جنود عراقيون ألقي بهم إلى الشوارع بعد غزو العراق في عام 2003.

 

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا