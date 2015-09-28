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الاتحادية العليا تؤجل محاكمة 41 متهما بقضية شاب المنارة لـ 26 أكتوبر

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الاتحادية العليا تؤجل محاكمة 41 متهما بقضية شاب المنارة لـ 26 أكتوبر الاتحادية العليا تؤجل محاكمة 41 متهما بقضية شاب المنارة لـ 26 أكتوبر

أجلت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا خلال جلستها اليوم برئاسة المستشار فلاح الهاجري رئيس دائرة أمن الدولة محاكمة 41 متهما في قضية مجموعة المنارة الإرهابية لجلسة 26 أكتوبر المقبل وذلك لاستكمال الإجراءات القانونية.

وأكد المستشار فلاح الهاجري رئيس دائرة أمن الدولة أن قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة تكفل لجميع المتهمين حق طلب الزيارة ومقابلة محاميهم وحق اجراءات واضحة وصريحة.

وأشار إلى ضرورة اتخاذ النيابة كافة الإجراءات النظامية لحصول المتهمين الذين ادعوا المرض على العلاج والرعاية الصحية لهم مع التأكيد على حبس المتهمين احتياطيا في المؤسسات العقابية المقررة قانونيا.

وفي القضية الثانية التي ترأسها القاضي شهاب الحمادي قررت المحكمة الاتحادية العليا تأجيل النطق بالحكم في قضية الانضمام لتنظيم ارهابي لجلسة 12 أكتوبر المقبل لمزيد من المداولة.

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