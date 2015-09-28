مصر للطيران تُكثف رحلات الجسر الجوي لعودة الحجاج من السعودية

بدأت شركة مصر للطيران تكثيف رحلات الجسر الجوي الخاصة بعودة حجاج بيت الله الحرام.

وقال شريف فتحي، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، إن الشركة كثفت رحلاتها وسوف تستمر حتي نهاية الموسم لحين عودة أخر حاج من الأراضي المقدسة.

وأضاف، إنه من المنتظر أن تسير الشركة الثلاثاء 15 رحلة من مطاري جدة والمدينة المنورة مستخدمة الطرازات العريضة التي تستوعب أكثر من 300 راكب ينقل عليها حجاج قرعة الإسكندرية والبحيرة والفيوم ومرسي مطروح وتضامن الجيزة والمنوفية وحجاج سياحة وترانزيت.

وأضاف من المقرر أن يشهد،غدًا الأربعاء، كثافة في تشغيل رحلات عودة الحجاج بتسيير نحو 26 رحلة جوية لنقل 8 الآف حاجاً وذلك بواقع 14 رحلة من المدينة المنورة إلي مطار القاهرة تقل حجاج بعض شركات السياحة ومن بينها الكرنك للسياحة وبعثة مجلس الوزراء و المحاربين القدامى ، و حجاج التضامن و الترانزيت بالإضافة إلي 12 رحلة من جدة تقل حجاج قرعة الداخلية لمحافظات الفيوم والإسكندرية و مرسي مطروح و البحيرة، و بعض حجاج بعثة الداخلية ووزارة الصحة و حجاج الجمعيات بمحافظات الجيزة و القاهرة و المنوفية وحجاج الترانزيت المتجهين عبر القاهرة الي لاجوس و تونس و جوهانسبرج و دار السلام و لندن و مانشستر.

وقال فتحي إن الشركة سيرت علي مدار اليومين الماضيين 16 رحلة من مطاري جدة والمدينة المنورة إلي مطارات القاهرة وبرج العرب بالإسكندرية وشرم الشيخ لعودة 4500 حاجًا من حجاج قرعة محافظات الإسكندرية والبحيرة و حجاج ترانزيت من تورونتو ونيويورك وابوجا وميلانو وأمستردام وباريس، بالإضافة إلى عدد من حجاج شركات السياحة ومن بينها الكرنك بمصر للطيران وبعثة وزارة العدل، داخل الصالة الموسمية المخصصة لرحلات وصول الجسر الجوي لمصر للطيران أكد عدد من الحجاج الذين وصلوا علي الرحلة 662 القادمة من جدة أن الحج مشقة لكثرة المناسك والزحام الشديد لكن هذا العام زادت المشقة بسبب حادثتي سقوط رافعة الحرم وكذلك حادث التدافع الذي حدث في “مني” وأكدوا أنهم كانوا بعيدين عن حادث التدافع إلا أن رائحة الجثث وارتفاع حرارة الجو تسببوا في انبعاث روائح كريهة هناك.

وأعرب عدد آخر ضمن حجاج شركات السياحة ان مسئولو الشركات طلبوا منهم عدم توجه السيدات إلي “مني” لرمي الجمرات وتوكيل الرجال فقط للمبيت هناك ورمي الجمرات بسبب حدث التدافع , مشيرين إلي أن الظروف هذا العام كانت صعبة بسبب الحادثتين , وقال الحجاج أن المجهود الكبير الذي قامت به السلطات السعودية في تنظيم موسم الحج إلا أن الحادثتين افسدوا جزء من فرحتهم وجعلتهم يتلقون أعداد كبيرة من الاتصالات للاطمئنان عليهم وعلي أقاربهم لكن في النهاية وجهوا الشكر للسعودية.

واشتكى عدد أخر من الحجاج عن سوء المخيمات في “مني” مؤكدين أنهم قاموا بدفع مبالغ كبيرة لشركات السياحة وفور فتح طريق “مني” عقب الحادث وصولهم هناك فوجئوا بسوء المخيمات وعدم النظافة التي استمرت يومين , مؤكدين أنهم توجهوا بالشكوى لمسئولي الشركات وكانت الإجابة انه سوف يتم تنظيفها وهو الشيء الذي لم يحدث , وطالبوا وزارة السياحة بضرورة الإشراف علي الحج السياحي ومتابعة البنود التي تقولها شركات السياحة قبل السفر من القاهرة ولا تلتزم بها فور والوصول للأراضي المقدسة.