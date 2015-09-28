بالصور.. معلمو المعاهد الأزهرية يحتجون على فصلهم أمام نقابة الصحفيين

نظم، اليوم، عدد من معلمي معاهد المناطق الأزهرية من عدة محافظات وقفة احتجاجية علي صدور قرار بفصلهم من العمل.

قام المئات من المعلمين بالمعاهد الأزهرية بعمل وقفة احتجاجية على سلالم نقابة الصحفيين، وذلك بسبب صدور قرار بفصلهم من العمل بعد أن طلبوا بتعيينهم.

قال أحد المُعلمين المحتجين، إنه قد صدر قرار بفصل 750 مُعلمًا من وظائفهم بدون سابق إنذار وهم عاملون بعدة مناطق أزهرية منطقة القاهرة الأزهرية و منطقة المنوفية و منطقة كفر الشيخ، و قد قاموا بعمل وقفة احتجاجية صباح اليوم في المنطقة الأزهرية بالقاهرة، و قد قام الأمن بفض وقفتهم بالقوة، وقاموا بالقبض علي 10 من المحتجين و هم محتجزون الآن في قسم مدينة نصر، مما دفعهم بنقل وقفتهم الى سلالم نقابة الصحفيين لايصال صوتهم للمسؤلين وللرئيس السيسي للبت في مطلبهم.

و أضاف آخر أن إدارة الأزهر قد فصلتهم بحجة أن عقود عملهم مزورة و أيضاً بسبب أن أوراقهم ضائعة، هو ما يتنافى مع الواقع حيث لهم عقود عمل منذ عام 2011 تجدد كل عام و معاهم 5 عقود الأن و مختوم عليها ختم الأزهر.

و قال ’’ رفعنا قضية العام الماضي لإجبار الإدارة على تثبيتنا و ننتظر الجلسة القادمة يوم 26 أكتوبر المقبل للنطق بالحكم‘‘.

واختتم قائلاً إننا نطالب الآن بإعادتنا للعمل و تثبيتنا في وظائفنا وأيضاً الإفراج عن زملائنا المقبوض عليهم اليوم.

المراسل: هشام عواض