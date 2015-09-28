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وفد الإسماعيلية: ماجدة النويشى تمارس الكذب ولم تتقدم مستقلة

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وفد الإسماعيلية: ماجدة النويشى تمارس الكذب ولم تتقدم مستقلة وفد الإسماعيلية: ماجدة النويشى تمارس الكذب ولم تتقدم مستقلة

المستشار أشرف العاصى رئيس اللجنة العامة لحزب الوفد بالإسماعيلية

أكد المستشار أشرف العاصى رئيس اللجنة العامه للوفد بالإسماعيلية وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد أن ماجدة النويشي عضوة الحزب السابقه بالاسماعيلية تمارس الكذب الفاضح حيث انها ادعت فى تصريح لاحدى الصحف اول امس الجمعة انها ترشحت مستقلة فى حين انها لم تترشح اصلا لانعدام شعبيتها واسباب اخرى استحى من ذكرها هى تعرفها لذلك لم تترشح مستقلة.

وأضاف المستشار أشرف العاصى في تصريحات له أن ماجدة النويشى لا تستحق اصلا عناء الرد لكن تكرارها للاكاذيب ضد الوفد جعلنا نرد عليها ويكفى كذبها وعجزها عن الترشح مستقلة وادعاءها عكس ذلك مما جعلها تنكشف أكثر أمام أبناء الاسماعيلية.

وأضاف أنه وفقًا لكافة استطلاعات الرأى رفضت اللجنة العامه للوفد بالإسماعيلية وكافة لجان الوفد بالمحافظة ترشيحها باسم الوفد.

وأوضح المستشار أشرف العاصى أن لجنة الوفد العامه بالإسماعيلية أحالت ماجدة النويشي للتحقيق فى عدد من المخالفات الحزبية كما أنها حاولت الدخول فى قائمة فى حب وفشلت.

وأضاف أنه قبل موعد التحقيق مع ماجدة النوبي في عدد من المخالفات الحزبية أعلنت استقالتها هروبا من المخالفات الحزبية التى ارتكبتها.

وأشار العاصي إلى أنه تقرر ترشيح سماح عرفه فى الدائرة الأولى نظرا لشعبيتها ومن منطلق احساس اللجنة أن تكون على مستوى المسؤولية.
> وأضاف أن الحزب رشح أيضًا المهندس سليمان البعلى عن الدائرة الرابعة والدكتور نادر شلبى عن الدائرة الثالثة والغى الحزب كافة قرارات الترشيح السابقة.

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