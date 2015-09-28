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جنح السويس تقضي بالسجن لرئيس شركة بترولية سابق بتهمة الإهمال‎

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جنح السويس تقضي بالسجن لرئيس شركة بترولية سابق بتهمة الإهمال‎ جنح السويس تقضي بالسجن لرئيس شركة بترولية سابق بتهمة الإهمال‎

أرشيفية

قضت محكمة جنح السويس حضوريًا بالسجن مدة 3 سنوات وسنتين على عدد 31 متهم في حريق شركة البترول بالسويس، بينهم رئيس الشركة الأسبق، وقيادات آخرين بالشركة، بتهمة الإهمال والتقصير فى قضية حريق مستودعات الوقود بشركة النصر، والذي وقع في إبريل 2012، وبرآت المحكمة 7 عمال آخرين متهمين بالقضية .

وكانت النيابة العامة قد باشرت التحقيق في القضية بإشراف المستشار أحمد عبد الحليم المحامي العام الأول لنيابات السويس، و وجهت للمتهمين إتهامات الإهمال الجسيم والتقصير، والذي ترتب عليه نشوب حريق ضخم استمر أربعة أيام بالشركة، أسفر عن مصرع عامل وإصابة آخرين وإهدار كميات كبيرة من الوقود وإتلافه  قد ألحقت خسائر مادية ضخمة بالشركة .

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