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السفير السعودي يستقبل موفد الرئاسة المصرية للتهنئة باليوم الوطني

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السفير السعودي يستقبل موفد الرئاسة المصرية للتهنئة باليوم الوطني السفير السعودي يستقبل موفد الرئاسة المصرية للتهنئة باليوم الوطني

السفير السعودي يستقبل موفد الرئاسة المصرية للتهنئة باليوم الوطني

استقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية العربية مندوب المملكة العربية الدائم لدى جامعة الدول العربية، السفير أحمد بن عبدالعزيز قطان، في مكتبه بمقر السفارة اليوم، أمين رئاسة جمهورية مصر العربية أحمد الأنصاري موفد الرئيس عبدالفتاح لتقديم التهنئة بمناسبة الذكرى الخامسة والثمانين لليوم الوطني للمملكة.

ونقل “الأنصاري”، خلال اللقاء، تهنئة الرئيس المصري بهذه المناسبة الغالية لأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، متمنيا أن يعيده الله على المملكة حكومة وشعبا أعواما عديدة باليمن والخير والبركات.

وأشاد أمين الرئاسة المصرية بالعلاقات التاريخية الوطيدة بين البلدين الشقيقين على المستويين الرسمي والشعبي، معربا عن أمله في أن تشهد العلاقات المصرية السعودية مزيدا من الازدهار والنمو.

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